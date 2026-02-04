Ce a pățit o femeie care s-a așezat câteva minute la clasa întâi, pe un loc liber, într-un tren din Austria 

O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie, din Viena, în vârstă de 58 de ani.

Femeia, care deține un abonament de transport valabil la nivel național, are un grad de dizabilitate de 50% și suferă adesea de atacuri de panică din cauza spațiilor aglomerate, precizează Heute, potrivit ProTV.

Călătoria cu trenul care i-a adus o amendă colosală unei femei din Viena

Din cauza aglomerației, femeia a vrut să meargă câteva minute la clasa întâi pentru a se putea calma: „Inima a început să-mi bată foarte tare și mi s-a făcut greață imediat ce am urcat în tren. Nu am găsit niciun loc liber și situația s-a agravat”. Ea s-a așezat într-un compartiment liber de la clasa întâi: „A fost vorba de cel mult două minute”, a explicat ea.

Spre ghinionul său, chiar în momentul acela a venit un controlor, i-a scanat abonamentul, iar între cei doi a început o dispută aprinsă: „M-a trimis la clasa a doua. Am încercat să îi explic că tocmai avusesem un atac de panică și aveam nevoie de câteva clipe pentru a mă liniști.”

A primit o amendă în valoare de 130 de euro

După ce femeia s-a întors la clasa a doua, incidentul părea încheiat pentru ea, însă peste câteva săptămâni a avut parte de o surpriză nu prea plăcută, în cutia poștală. „Trebuia să plătesc o amendă de 130 de euro.” Trei săptămâni mai târziu, a primit o somație de la o firmă de recuperare a creanțelor, în valoare de 70 de euro. Femeia din Viena a fost șocată și a depus o plângere la serviciul clienți al ÖBB (Căile Ferate Federale Austriece).

Renate G. se consideră tratată nedrept și refuză să plătească amenda. „Nu am făcut nimic greșit și, prin urmare, solicit anularea somației”, a scris ea către serviciul clienți al ÖBB.

Recomandările autorului: