Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”

Bianca Dogaru
04 feb. 2026, 15:50, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Marius Tucă a vorbit în cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, despre raportul  SUA care a prezentat modul în care Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România. Acesta a susținut că raportul este un exemplu concret care demonstrează că Nicușor Dan este un președinte ilegitim, ales de sistem. 

Potrivit lui Marius Tucă, documentul realizat de americani ar conține concluzii „devastatoare” despre alegerile din 2024. Jurnalistul subliniază că raportul arată clar că nu a existat presupusa ingerință rusă, despre care s-a tot vorbit în spațiul public.

„Cel mai important lucru este acela că raportul ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim, un președinte care a fost ales de sistem, asta scrie foarte clar în raportul respectiv.”

Marius Tucă a mai afirmat că, deși Nicușor Dan ar fi invocat în trecut existența unui raport, autoritățile americane nu au mai așteptat acel document și au realizat propriul raport.

„Ca o ironie amară, raportul despre care tot vorbea Nicușor și de care ne aducem aminte cum umbla după lideri europeni și le dădea copii xerox, de fapt americanii nu au mai așteptat raportul lui Nicușor Dan și au făcut ei un raport. Acel raport este pur și simplu devastator în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în 2024, adica rușii nu au existat, ingerința rusă nu a existat, ceea ce știam cu toții.”

