Marius Tucă, necruțător: „Raportul SUA ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim”

Marius Tucă a vorbit în cadrul emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, despre raportul SUA care a prezentat modul în care Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România. Acesta a susținut că raportul este un exemplu concret care demonstrează că Nicușor Dan este un președinte ilegitim, ales de sistem.

Potrivit lui Marius Tucă, documentul realizat de americani ar conține concluzii „devastatoare” despre alegerile din 2024. Jurnalistul subliniază că raportul arată clar că nu a existat presupusa ingerință rusă, despre care s-a tot vorbit în spațiul public.

„Cel mai important lucru este acela că raportul ne arată că Nicușor Dan este un președinte ilegitim, un președinte care a fost ales de sistem, asta scrie foarte clar în raportul respectiv.”

Marius Tucă a mai afirmat că, deși Nicușor Dan ar fi invocat în trecut existența unui raport, autoritățile americane nu au mai așteptat acel document și au realizat propriul raport.