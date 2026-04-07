Primarul General a anunțat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, intenția de a elimina una dintre cele două benzi de circulație de pe Calea Victoriei pentru a transforma artera într-o zonă mixtă. De asemenea, Ciucu vrea să limiteze viteza legală la 30 km/h.
Ciprian Ciucu propune o schimbare radicală pentru una dintre cele mai faimoase străzi din București. Edilul nu dorește pietonizarea completă, ci instaurarea unui „trafic domolit”, unde viteza legală să nu depășească 30-40 km/h.
„Nu vreau să fac Calea Victoriei pietonală, vreau să o fac mixtă. Nu vor mai fi două benzi pe Calea Victoriei, va fi doar una. Trafic domolit, 30-40 km/h. Vreau să nu mai fie o zonă de tranzit, ci să fie o zonă în care poți ajunge ușor cu mașina pentru alte tipuri de activități: culturale sau gastronomice. ”
Edilul argumentează că Bucureștiul are suficiente alternative pentru șoferii care traversează centrul de la nord la sud. De asemenea, Ciucu susține că o stradă mai liniștită și mai curată va motiva proprietarii să investească în consolidarea și renovarea blocurilor vechi, multe dintre ele marcate cu risc seismic
„Este necesară încă o bandă pe Victoriei? Nu. Avem Magheru, care e foarte lat, avem metrou pe acceași direcție, șoseaua de centură. Pentru a crește valoarea zonei și pentru a motiva oamenii să investească în blocurile care au risc seismic în acea zonă, trebuie să regenerezi urban zona și să-i crești valoarea. În momentul de față, pe Calea Victoriei se circulă cu 80 km/h. Trafic mult, poluare multă, nu e ok. Trebuie să creștem valoarea zonei”