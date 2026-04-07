Primarul General a anunțat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, intenția de a elimina una dintre cele două benzi de circulație de pe Calea Victoriei pentru a transforma artera într-o zonă mixtă. De asemenea, Ciucu vrea să limiteze viteza legală la 30 km/h.

Ciprian Ciucu propune o schimbare radicală pentru una dintre cele mai faimoase străzi din București. Edilul nu dorește pietonizarea completă, ci instaurarea unui „trafic domolit”, unde viteza legală să nu depășească 30-40 km/h.

„Nu vreau să fac Calea Victoriei pietonală, vreau să o fac mixtă. Nu vor mai fi două benzi pe Calea Victoriei, va fi doar una. Trafic domolit, 30-40 km/h. Vreau să nu mai fie o zonă de tranzit, ci să fie o zonă în care poți ajunge ușor cu mașina pentru alte tipuri de activități: culturale sau gastronomice. ”

Edilul argumentează că Bucureștiul are suficiente alternative pentru șoferii care traversează centrul de la nord la sud. De asemenea, Ciucu susține că o stradă mai liniștită și mai curată va motiva proprietarii să investească în consolidarea și renovarea blocurilor vechi, multe dintre ele marcate cu risc seismic