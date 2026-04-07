Criza de proporții din ultima perioadă din sânul coaliției, având ca protagoniste principalele partide, PSD și PNL; a fost abordată în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a dat detalii neștiute și din culisele formațiunii politice, care face în prezent obiectul unei scindări între două grupări.

”Nu noi am creat această criză”

În opinia primarului Capitalei, criza este una artificială și se datorează în special social-democraților. Liberalul apreciază că s-a dus vremea tandemului Ciucă – Ciolacu, când PSD avea multă influență.

Ciprian Ciucu: Nu ne spune PSD-ul cine să fie prim-ministru. Noi avem un protocol de guvernare. Nu noi am creat această criză și nu vine ce își permite PSD–ul să spună, pe cine trebuie să se desemneze prim-ministru sau prim-ministru partidul ala liberal. Avem și noi demnitatea noastră. Nu mai suntem pe vremea lui Nicu (Ciucă) și Marcel (Ciulacu), în care Marcel îl lua pe Nicu deoparte și intra cu ideile PNL și ieșea cu ideile PSD.

Ionuț Cristache: Deci v-ați recăpătat demnitatea?

Ciucu: Absolut. Și sufletul. Partidul are iarăși un suflet.

Gruparea Thuma e minoritară

Cristache: Dar ce facem cu sufletul, domnule primar, când e atacat chiar din interior? Thuma Că am văzut că e o grupare cu domnulacolo, cu domnul Tuță, cu mai multe lume care nu prea vor cu Bolojan. Adică spun același lucru ca pesediștii. I-au cumpărat pesediștii și pe colegii…

Ciucu: Suntem un partid democratic, un partid care are suflet. O amenii se poziționează într-o formă sau alta. I mportant e ce decid la vot, în Biroul Politic Național și deciziile politice pe care le luăm. Sunt minoritari în acest moment.

AUTORUL RECOMANDĂ