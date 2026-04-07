Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciucu, în război cu gruparea din PNL care nu îl mai vrea pe Bolojan. ”Suntem un partid cu suflet”

Ciucu, în război cu gruparea din PNL care nu îl mai vrea pe Bolojan. ”Suntem un partid cu suflet”

Criza de proporții din ultima perioadă din sânul coaliției, având ca protagoniste principalele partide, PSD și PNL; a fost abordată în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a dat detalii neștiute și din culisele formațiunii politice, care face în prezent obiectul unei scindări între două grupări. 

”Nu noi am creat această criză”

În opinia primarului Capitalei, criza este una artificială și se datorează în special social-democraților. Liberalul apreciază că s-a dus vremea tandemului Ciucă – Ciolacu, când PSD avea multă influență.

Ciprian Ciucu: Nu ne spune PSD-ul cine să fie prim-ministru. Noi avem un protocol de guvernare. Nu noi am creat această criză și nu vine ce își permite PSDul să spună, pe cine trebuie să se desemneze prim-ministru sau prim-ministru partidul ala liberal. Avem și noi demnitatea noastră. Nu mai suntem pe vremea lui Nicu (Ciucă) și Marcel (Ciulacu), în care Marcel îl lua pe Nicu deoparte și intra cu ideile PNL și ieșea cu ideile PSD.

Ionuț Cristache: Deci v-ați recăpătat demnitatea?

Ciucu: Absolut. Și sufletul. Partidul are iarăși un suflet.

Gruparea Thuma e minoritară

Cristache: Dar ce facem cu sufletul, domnule primar, când e atacat chiar din interior? Că am văzut că e o grupare cu domnul Thuma acolo, cu domnul Tuță, cu mai multe lume care nu prea vor cu Bolojan. Adică spun același lucru ca pesediștii. I-au cumpărat pesediștii și pe colegii…
Ciucu: Suntem un partid democratic, un partid care are suflet. Oamenii se poziționează într-o formă sau alta. Important e ce decid la vot, în Biroul Politic Național și deciziile politice pe care le luăm. Sunt minoritari în acest moment. 
AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ciucu promite că va reabilita parcurile bucureștene: ”Într-un an și jumătate Herăstrăul va fi ca nou”
17:24
Ciucu promite că va reabilita parcurile bucureștene: ”Într-un an și jumătate Herăstrăul va fi ca nou”
EXCLUSIV Ciucu: PSD-iștii sunt debusolați / Îl atacă aiurea pe Bolojan / Nu au răbdare să vină rotativa / PSD e decuplat de la realitate
17:14
Ciucu: PSD-iștii sunt debusolați / Îl atacă aiurea pe Bolojan / Nu au răbdare să vină rotativa / PSD e decuplat de la realitate
EXCLUSIV Ciucu: Salariul de primar e o glumă proastă raportat la responsabilități. Ce salariu are Primarul General
16:43
Ciucu: Salariul de primar e o glumă proastă raportat la responsabilități. Ce salariu are Primarul General
EXCLUSIV Ciucu anunță că se desființează încă o bandă de circulație de pe Calea Victoriei și se reduce viteza legală. De când
16:10
Ciucu anunță că se desființează încă o bandă de circulație de pe Calea Victoriei și se reduce viteza legală. De când
EXCLUSIV Ciucu pune capăt ”dezmățului” de personal de la PMB. ”Nu îi știau directorii lor pe angajați/Când a venit un primar nou, a mai adus și el”
16:06
Ciucu pune capăt ”dezmățului” de personal de la PMB. ”Nu îi știau directorii lor pe angajați/Când a venit un primar nou, a mai adus și el”
EXCLUSIV Ciprian Ciucu a recunoscut ce relație are cu ceilalți primari de sector: „E greu de spus dacă ne-am împăcat”
15:58
Ciprian Ciucu a recunoscut ce relație are cu ceilalți primari de sector: „E greu de spus dacă ne-am împăcat”
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un dezgheț masiv în Arctica eliberează carbon înghețat de mii de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe