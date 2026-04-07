Imagini spectaculoase de pe Artemis II. NASA a publicat imagini cu partea întunecată a Lunii

Astronauții misiunii Artemis II au surprins imagini spectaculoase cu „partea întunecată” a Lunii, iar NASA le-a împărtășit pe rețelele de socializare.

Cei patru astronauți au fost primii oameni care au văzut direct întregul bazin Orientale, un crater imens de aproximativ 965 de km lățime, care se întinde pe ambele fețe ale Lunii.

Satelitul natural al Pământului are o rotație sincronă și, prin urmare, noi vedem de pe Terra doar o singură față a Lunii.

Deși echipajul Artemis II a fost format din primii oameni care au văzut și cealaltă parte a satelitului, China este singura națiune care a aterizat în aceste zone, după ce sonda spațială Chang’e-4 a aselenizat în ianuarie 2019. Ulterior, misiunea Chang’e-6 a aselenizat în iunie 2024, colectând și aducând pe Pământ primele mostre de sol din acea regiune neexplorată.

De asemenea, India a intrat în istorie în august 2023 prin misiunea Chandrayaan-3, devenind prima țară care a aselenizat cu succes o navă spațială și un rover în apropierea polului sudic al Lunii.

