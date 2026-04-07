Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a criticat schema de personal supradimensionată a instituției pe care o conduce din decembrie 2025. Liberalul apreciază că toți predecesorii săi au umflat artificial organigrama.

Fostul edil al sectorului 6 a subliniat că nu vizează concedieri în PMB, însă există o inflație de personal, ”un monstru administrativ”. Această situație, care degrevează bugetul instituției de fonduri importante, a fost creată în mandatele foștilor edili, cu scopul precis de a umfla schema, atrage atenția politicianul.

” Sunt mai mulți decât necesarul ”

Ionuț Cristache: Bolojan a zis, sunt reformator. A reușit și acea formulă de consens în coaliție. Dom’le, trebuie să dăm afară. Nu avem ce să facem, Trebuie să subțiem aparatul de stat. Dvs. ați avansat o cifră. 400 de oameni trebuie să plece din primărie.

Ciprian Ciucu: Din primărie și din instituțiile subordonată. Din primărie au plecat la 180 de persoane sau vor pleca.

Cristache: Câți angajați are primăria astăzi?

Ciucu: 980 de angajați, aproximativ. 970, 980 angajați și 1200 de posturi.

Cristache: Cum apreciază lumea acest număr? Sunt mulți angajați, sunt puțini, îndeplinesc necesarul de activitate? Aveți nevoie de oameni în plus?

Ciucu: Nu e nevoie de oameni în plus. Nu e nevoie, sunt suficient de mulți. Sunt mai mulți decât necesarul. O instituție de ținuta primăriei să aibă atât de mulți angajați, nu mi se pare că este nici funcțională.

” Nu îi știau directorii lor pe propriii angajați ”

Ciucu: Sunt direcții care au sau aveau 80-90 de angajați. Nu îi știau directorii lor pe propriii lor angajați. Nu-i puneau pe toți la muncă. Am întrebat un director care avea 90 de angajați în direcție, dom’le, cu câți lucrezi? Cu 45-50. Am întrebat ce fac. Adică îi numeri. În sensul că s-au îngrijit de scheme de personal. Când a venit un primar nou, a mai adus și el. Eu când am venit, a trebuit ca să-i aduc în matca realistă.

Cristache: Cu câți oameni de la sectorul 6 ați venit la primărie?

Ciucu: Undeva la 15 oameni au venit la PMB.

Cristache: S-au transferat?

Ciucu: Transferat. Detașat și urmează transferul.

” Nu este un obiectiv să-i concediezi ”

Cristache: Cum îi concediați pe cei 400?

Ciucu: Nu este un obiectiv să-i concediezi. Obiectivul este să faci primăria funcțională și optimă, ca funcțională.

Cristache: Acum nu e funcțională?

Ciucu: Păi dacă era funcțională… Deci cum e în primărie și în oraș. Și de-aia am nevoie de oameni competenți, de oameni integri, de oameni bine pregătiți, care au rezultate în spate. Și din acest motiv se reduce schema de personal.

AUTORUL RECOMANDĂ

