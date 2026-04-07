Salarii restante la Șantierul Naval Mangalia: Guvernul promite plăți înainte de Paște, după decizia de faliment

Angajații de la Șantierul Naval Mangalia, afectați de intrarea companiei în faliment, ar putea primi o parte din salariile restante înainte de Paște, potrivit declarațiilor ministrului Economiei, Irineu Darău.

Autoritățile spun că au pregătit cadrul legal pentru acoperirea veniturilor restante, în timp ce procedura de lichidare își urmează cursul.

Falimentul, decis de creditori după ani de dificultăți

Situația de la Șantierul Naval Mangalia a ajuns într-un punct critic, după o perioadă îndelungată de declin financiar. Decizia finală a aparținut creditorilor, care au ales varianta falimentului în locul unui plan de reorganizare.

Irineu Darău a spus că situația la Șantierul Naval Mangalia a mers ani de zile „înspre rău, a mers înspre insolvență, s-a ajuns într-o situație de alegere”.

Potrivit acestuia, compania Damen compania Damen avea 97% din masa credală din suma datorată.

„Așadar, compania Damen a hotărât, dacă merge pe un plan de reorganizare, în care, din cât înțeleg, se propuseseră posibile investiții, căutare de investitori și așa mai departe, sau se duce pe calea de faliment. Prin votul de ieri (luni – n.r.) în adunarea creditorilor, ei au ales falimentul. Din acest moment se ajunge în instanță, se pornește o procedură de lichidare, există niște prețuri la care se scot activele, respectiv echipamentele din port, pentru că teritoriul, terenul e al statului și acela e momentul în care, dacă vreți, oferta se poate întâlni cu cererea”, explică ministrul Economiei, la Digi 24.

Salarii restante din decembrie și promisiuni înainte de Paște

În prezent, angajații șantierului nu și-au mai primit drepturile salariale încă din decembrie 2025, iar presiunea socială este tot mai mare. Guvernul susține că a intervenit pentru a limita impactul asupra oamenilor și a creat un mecanism prin care salariile restante să poată fi achitate.

„Perioada acoperită va fi din decembrie 2025 până în vară 2026, cât mai devreme facem demersuri și cu Ministerul Muncii. În principiu – n-aș putea promite că întreaga sumă – dar trebuie să fie primiți banii în contul salariilor restante înainte de Paști și acesta a fost obiectivul Guvernului. Și ceea ce urmează, cum am spus, când oferta ar trebui să se întâlnească cu cererea… sunt acele momente impuse de lege în care sperăm și facem demersurile necesare pentru a atrage investitori care să intre în viitorul șantier”, a explicat Irineu Darău.

Recomandarea autorului: