Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciucu promite că va reabilita parcurile bucureștene: "Într-un an și jumătate Herăstrăul va fi ca nou"

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dat detalii în legătură cu un subiect delicat pentru bucureșteni – parcurile. Ciucu a subliniat că dă prioritate reabilitării Parcului Herăstrău, unde a constatat un șir de nereguli în administrarea acestuia. 

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache când vor putea locuitorii Bucureștiului să se bucure de parcuri și mai ales de Herăstrău, care arată deplorabil, Ciucu a detaliat măsurile pe care administrația sa le întreprinde. În primul rând, nu va aproba recepția lucrărilor făcute de echipa PMB în Herăstrău.

Malurile Herăstrăului scapă de pericolul surpării

”Parcurile arată mult mai bine deja unele dintre ele. Într-un an și jumătate cred că Herăstrăul o să arate civilizat”, a declarat Ciprian Ciucu în studioul Gândul. 

În același context, primarul a mai informat că a reușit să deblocheze un program esențial pentru condiția parcului, pericolul de surpare a malurilor.

”M-am ocupat și de asta. Se deblocase de un an și ceva proiectul prin care urmau să fie puse în siguranță malurile. Am semnat autorizația de construire pentru a pune malurile în siguranță. După care va urma proiectul de amenajare. Dar e prematur să vorbim acum de amenajare până când nu punem malurile în siguranță”.

Cum s-a umflat bugetul parcurilor

”Avem două locuri de joacă pe care am refuzat să le facem până în aprilie. Erau suprabugetate de ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București). Erau la niște costuri fabuloase, de 6-7 ori decât făceam parcuri mult mai faine în Drumul Taberei, Crângași, Militari. Aștept să expire contractul-cadru și le facem la un preț corect”. 

Ciprian Ciucu anunță că demolează toate „caşcarabetele” ilegale din parcuri: ”Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”

Ciucu pune capăt ”dezmățului” de personal de la PMB. ”Nu îi știau directorii lor pe angajați/Când a venit un primar nou, a mai adus și el”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ciucu despre falia din PNL care nu îl mai vrea pe Bolojan. ”Suntem un partid cu suflet”
17:48
Ciucu despre falia din PNL care nu îl mai vrea pe Bolojan. ”Suntem un partid cu suflet”
EXCLUSIV Ciucu: PSD-iștii sunt debusolați / Îl atacă aiurea pe Bolojan / Nu au răbdare să vină rotativa / PSD e decuplat de la realitate
17:14
Ciucu: PSD-iștii sunt debusolați / Îl atacă aiurea pe Bolojan / Nu au răbdare să vină rotativa / PSD e decuplat de la realitate
EXCLUSIV Ciucu: Salariul de primar e o glumă proastă raportat la responsabilități. Ce salariu are Primarul General
16:43
Ciucu: Salariul de primar e o glumă proastă raportat la responsabilități. Ce salariu are Primarul General
EXCLUSIV Ciucu anunță că se desființează încă o bandă de circulație de pe Calea Victoriei și se reduce viteza legală. De când
16:10
Ciucu anunță că se desființează încă o bandă de circulație de pe Calea Victoriei și se reduce viteza legală. De când
EXCLUSIV Ciucu pune capăt ”dezmățului” de personal de la PMB. ”Nu îi știau directorii lor pe angajați/Când a venit un primar nou, a mai adus și el”
16:06
Ciucu pune capăt ”dezmățului” de personal de la PMB. ”Nu îi știau directorii lor pe angajați/Când a venit un primar nou, a mai adus și el”
EXCLUSIV Ciprian Ciucu a recunoscut ce relație are cu ceilalți primari de sector: „E greu de spus dacă ne-am împăcat”
15:58
Ciprian Ciucu a recunoscut ce relație are cu ceilalți primari de sector: „E greu de spus dacă ne-am împăcat”
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un dezgheț masiv în Arctica eliberează carbon înghețat de mii de ani

