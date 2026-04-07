Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dat detalii în legătură cu un subiect delicat pentru bucureșteni – parcurile. Ciucu a subliniat că dă prioritate reabilitării Parcului Herăstrău, unde a constatat un șir de nereguli în administrarea acestuia.

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache când vor putea locuitorii Bucureștiului să se bucure de parcuri și mai ales de Herăstrău, care arată deplorabil, Ciucu a detaliat măsurile pe care administrația sa le întreprinde. În primul rând, nu va aproba recepția lucrărilor făcute de echipa PMB în Herăstrău.

Malurile Herăstrăului scapă de pericolul surpării

”Parcurile arată mult mai bine deja unele dintre ele. Într-un an și jumătate cred că Herăstrăul o să arate civilizat”, a declarat Ciprian Ciucu în studioul Gândul.

În același context, primarul a mai informat că a reușit să deblocheze un program esențial pentru condiția parcului, pericolul de surpare a malurilor.

”M-am ocupat și de asta. Se deblocase de un an și ceva proiectul prin care urmau să fie puse în siguranță malurile. Am semnat autorizația de construire pentru a pune malurile în siguranță. După care va urma proiectul de amenajare. Dar e prematur să vorbim acum de amenajare până când nu punem malurile în siguranță”.

Cum s-a umflat bugetul parcurilor

”Avem două locuri de joacă pe care am refuzat să le facem până în aprilie. Erau suprabugetate de ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București). Erau la niște costuri fabuloase, de 6-7 ori decât făceam parcuri mult mai faine în Drumul Taberei, Crângași, Militari. Aștept să expire contractul-cadru și le facem la un preț corect”.

