Planul ascuns al lui Nicușor Dan, devoalat de Robert Negoiță. Cum vrea președintele să distrugă partidele ca să poată controla toată puterea

Invitat la emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a afirmat că Nicușor Dan se folosește de parteneriatul cu PSD pentru a-și distruge adversarii și pentru a rămâne singurul lider nepătat în fața electoratului. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Negoiță: „Toți ceilalți politicieni vor fi văzuți ca niște demoni, iar el va rămâne singurul înger”

Negoiță a explicat că președintele nu are prietenii în politică, ci doar interese. Acesta avertizează că planul lui Nicușor Dan este să lase partidele să se compromită singure.

„Nu aveți nici cea mai mică idee de capacitatea dumnealui de a-i împăca cu un zâmbet și cu două brațe deschise. Le spune «sunteți prietenii mei, veniți încoace» și gata. Nicușor Dan nu are o problemă acum, pentru că nu sunt alegeri anul acesta. Are tot timpul din lume. La finalul celor cinci ani de mandat, toți ceilalți politicieni vor fi văzuți ca niște demoni, iar el va rămâne singurul înger. De asta sunt convins.”

Negoiță: „Se va alege praful în următorii doi ani”

Edilul anticipează un colaps politic total din cauza acestor jocuri de culise.