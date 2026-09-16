Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”

Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”.

„Din câte am înțeles eu, cu oameni cu care mai vorbesc și mai ajung în anturajul președintelui, președintele, pentru prima dată, nu exclude alegeri anticipate”, a declarat Ciprian Ciucu.

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Primarul Capitalei a explicat cine sunt „sursele” sale.

„Sunt oameni care lucrează și la Cotroceni, cu care mă întâlnesc în diferite contexte, la diferite evenimente, publice evident”, a precizat Ciucu.

„Știți cum e președintele, se urnește mai greu, dar, la un moment dat se urnește. Poate să apară și o astfel de situație, nu exclude absolut deloc”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„Problema este că trebuie să le facem mai repede dacă le facem (alegerile anticipate – n. red.) pentru că avem nevoie de buget. Eu, ca primar general, am nevoie de buget, nu mai pot să stau așa, până facem alegeri, până se declanșează alegerile, până se numește noul guvern. Nu putem să începem anul viitor fără un guvern cu puteri depline. Și avem nevoie rapid de acest lucru”, a mai spus primarul Capitalei.

„Partidul Național Liberal nu se ferește de votul oamenilor”

Ciprian Ciucu susține că PNL nu se teme de alegeri.

„Cine a dat jos guvernul este responsabil deopotrivă să numească un nou guvern. (…) Partidul Național Liberal nu se ferește de votul oamenilor. De ce să ne fie frică de democrație și de votul oamenilor?”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă PSD se teme de alegeri anticipate, Ciucu a răspuns afirmativ și a susținut că partidul ar sta mai prost decât indică sondajele publice.

„Cred că se teme PSD. Stă foarte prost. Mai prost decât scot ei sondaje. Mai prost. (…) Ceea ce știu este că în urmă cu trei luni de zile, după ce au dat jos Guvernul, PSD era sub PNL”, a mai afirmat Ciucu.

El a precizat însă că nu are date mai recente din sondaje pe care să le poată confirma.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Vezi detalii AICI.