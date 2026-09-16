Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”

Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”.

„Din câte am înțeles eu, cu oameni cu care mai vorbesc și mai ajung în anturajul președintelui, președintele, pentru prima dată, nu exclude alegeri anticipate”, a declarat Ciprian Ciucu.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Primarul Capitalei a explicat cine sunt „sursele” sale.

„Sunt oameni care lucrează și la Cotroceni, cu care mă întâlnesc în diferite contexte, la diferite evenimente, publice evident”, a precizat Ciucu.

„Știți cum e președintele, se urnește mai greu, dar, la un moment dat se urnește. Poate să apară și o astfel de situație, nu exclude absolut deloc”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„Problema este că trebuie să le facem mai repede dacă le facem (alegerile anticipate – n. red.) pentru că avem nevoie de buget. Eu, ca primar general, am nevoie de buget, nu mai pot să stau așa, până facem alegeri, până se declanșează alegerile, până se numește noul guvern. Nu putem să începem anul viitor fără un guvern cu puteri depline. Și avem nevoie rapid de acest lucru”, a mai spus primarul Capitalei.

„Partidul Național Liberal nu se ferește de votul oamenilor”

Ciprian Ciucu susține că PNL nu se teme de alegeri.

„Cine a dat jos guvernul este responsabil deopotrivă să numească un nou guvern. (…) Partidul Național Liberal nu se ferește de votul oamenilor. De ce să ne fie frică de democrație și de votul oamenilor?”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă PSD se teme de alegeri anticipate, Ciucu a răspuns afirmativ și a susținut că partidul ar sta mai prost decât indică sondajele publice.

„Cred că se teme PSD. Stă foarte prost. Mai prost decât scot ei sondaje. Mai prost. (…) Ceea ce știu este că în urmă cu trei luni de zile, după ce au dat jos Guvernul, PSD era sub PNL”, a mai afirmat Ciucu.

El a precizat însă că nu are date mai recente din sondaje pe care să le poată confirma.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Vezi detalii AICI.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
13:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu intervine în controversa zilei: Infiltrarea unor elemente cu scopul de a sparge protestul oierilor e verificată de 36 de ani
19:14
Răzvan Dumitrescu intervine în controversa zilei: Infiltrarea unor elemente cu scopul de a sparge protestul oierilor e verificată de 36 de ani
EXCLUSIV Marius Tucă: Fac un apel la jandarmerie să nu mai atace protestatarii/Zeci de dube de jandarmi apără o clădire goală
18:06
Marius Tucă: Fac un apel la jandarmerie să nu mai atace protestatarii/Zeci de dube de jandarmi apără o clădire goală
EXCLUSIV Ghiță Ciobanul, acuzații grave la adresa autorităților: „Au fost sacrificate peste 70.000 de capete/ Au promis despăgubiri de 140 de euro pe oaie. Până acum nu a fost plătit niciun ban”
17:29
Ghiță Ciobanul, acuzații grave la adresa autorităților: „Au fost sacrificate peste 70.000 de capete/ Au promis despăgubiri de 140 de euro pe oaie. Până acum nu a fost plătit niciun ban”
EXCLUSIV Ghiță Ciobanul, care a depus lista de revendicări ale oierilor la Guvern, a vorbit pentru Gândul direct din Piața Victoriei. „Vrem să nu ne mai fie omorâte animalele, să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect / Nu plecăm / Oamenii au fost blocați să vină la protest”
16:43
Ghiță Ciobanul, care a depus lista de revendicări ale oierilor la Guvern, a vorbit pentru Gândul direct din Piața Victoriei. „Vrem să nu ne mai fie omorâte animalele, să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect / Nu plecăm / Oamenii au fost blocați să vină la protest”
EXCLUSIV Cristoiu face portretul vedetelor USR: Miruță e noua Lasconi/Țoiu, o fată corectă/Cu Diana Buzoianu nu se poate, sper să n-o mai văd
11:58, 15 Sep 2026
Cristoiu face portretul vedetelor USR: Miruță e noua Lasconi/Țoiu, o fată corectă/Cu Diana Buzoianu nu se poate, sper să n-o mai văd
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Arheologii au găsit cele mai vechi dovezi de utilizare a drogurilor, datând de acum 25.000 de ani
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
15:47
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
FLASH NEWS Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
15:43
Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
REACȚIE PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
15:39
PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
SCANDALOS Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
15:32
Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
JUSTIȚIE Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
15:32
Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
RĂZBOI Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
15:30
Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot

Cele mai noi

Trimite acest link pe