Va renaște PSD din propria cenușă? Recentul congres al PSD a fost una din temele abordate de Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, avându-l ca invitat special pe Ion Cristoiu. Prezent la fața locului, cunoscutul gazetar a oferit impresii la cald. Cea mai frapantă este aceea a unui consens ca în vremurile de tristă amintire, evenimentul plin de fast care a anunțat reorientarea doctrinară a PSD prin renunțarea la progresism fiind unul al aparențelor, apreciază jurnalistul.

„Nu a venit unul să răstoarne masa”

„Concluzia – a fost un congres care a fost o povară pentru toată lumea. Pentru organizatori, pentru vorbitori care trebuiau să citească ceva ce nici ei nu înțelegeau, pentru cei din sală care abia așteptau să plece și pentru noi jurnaliștii, care așteptam și noi ceva. Nu a venit unul să răstoarne masa, să zică: băi pesediști, eu nu mai vreau să fiu la guvernare”, a comentat invitatul din studioul Gândul.

În viziunea lui Cristoiu, această ediție a congresului pare începutul sfârșitului, părând a prevesti un declin iminent al social-democraților. Soluția pentru un reviriment al PSD ar fi intrarea în opoziție.

„Domnule Cristache, e foarte grav, partidul gata, s-a terminat. Toți de acolo erau șefi. Partidului ăsta îi lipsesc 5 ani de hăituire în opoziție, dar 5”, a mai observat Ion Cristoiu.

„Cum l-a hărțuit Băsescu pe unde l-a prins”, a replicat gazda emisiunii.