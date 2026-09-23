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Claudiu Manda îi dă replica lui Siegfried Mureșan: „Momentul adevărului trebuia să însemne recunoașterea eșecului guvernării Bolojan și prezentarea unei alternative”

Claudiu Manda îi dă replica lui Siegfried Mureșan: „Momentul adevărului trebuia să însemne recunoașterea eșecului guvernării Bolojan și prezentarea unei alternative”
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține că „momentul adevărului”, invocat de premierul desemnat, trebuia să însemne „recunoașterea eșecului guvernării Bolojan” și prezentarea unei alternative la o guvernare bazată pe austeritate, fără viziune economică, care a cerut permanent sacrificii de la oameni.

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„Momentul adevărului a fost astăzi, domnule Mureșan. Și a fost pentru dumneavoastră! Momentul adevărului trebuia să însemne recunoașterea eșecului guvernării Bolojan și prezentarea unei alternative la o guvernare bazată pe austeritate, fără viziune economică, care a cerut permanent sacrificii de la oameni”, a scris Manda pe Facebook.

„Românii au aflat că le propuneți să continuăm exact de unde a rămas domnul Bolojan”

Liderul PSD susține că mesajul transmis de Siegfried Mureșan nu ar aduce o schimbare de direcție, ci o continuare a măsurilor luate de premierul demis, Ilie Bolojan. Manda critică reformele Guvernului Bolojan și susține că acestea au avut efecte negative asupra nivelului de trai și economiei.

„În schimb, românii au aflat că le propuneți să continuăm exact de unde a rămas domnul Bolojan. După patru luni și jumătate, ați venit în fața lor cu aceleași promisiuni: vom face, vom reforma, vom continua. Numai că românii știu deja ce a însemnat această „reformă”: au plătit mai mult, și-au permis mai puțin, iar economia României a intrat în recesiune”.

De asemenea, acesta consideră că menținerea aceleiași direcții nu reprezintă o soluție pentru România, ci o condamnare a românilor la o guvernare „care i-a sufocat în ultimele luni”.

„Încăpățânarea de a prezenta această direcție drept o nouă soluție nu oferă României o șansă. Înseamnă să condamnați românii la continuarea unei guvernări care i-a sufocat în ultimele luni”.

Claudiu Manda: „PSD este cel mai mare partid din Parlament”

Secretarul general a respins si afirmația potrivit căreia PSD ar trebui să treacă un „test” în raport cu viitoarea formulă de guvernare. Manda subliniază că PSD este cel mai mare partid din Parlament și afirmă că formațiunea a susținut de la început formarea unui guvern stabil.

În același timp, el precizează că PSD a susținut ideea unui guvern care să răspundă intereselor românilor, nu doar formarea unei formule politice care să asigure majoritatea parlamentară.

„Înainte să vorbească despre un «test pentru PSD», domnul Mureșan ar trebui să-și amintească un lucru simplu: PSD este cel mai mare partid din Parlament și a susținut de la început formarea unui Guvern stabil. Dar un Guvern pentru români, domnule Mureșan!”.

„PNL este partidul care a blocat orice soluție rațională pentru formarea unui Guvern”

În continuare, Manda mută responsabilitatea pentru blocajul politic spre PNL. El afirmă că liberalii au împiedicat găsirea unei soluții pentru formarea unui guvern și susține că partidul condus de Ilie Bolojan propune acum revenirea la aceeași direcție politică.

„PNL este partidul care a blocat orice soluție rațională pentru formarea unui Guvern și care, după luni întregi de criză politică, le cere acum românilor să o ia de la capăt, pe același drum care a aruncat țara dintr-o criză în alta.

Așa că nu PSD are de trecut testul dumneavoastră, domnule Mureșan. Dumneavoastră l-ați picat deja în fața românilor! Iar PNL trebuie să explice de ce, după eșecul acestei direcții, insistă să ducă România mai departe pe același drum”.

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