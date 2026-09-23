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Problema mai puțin cunoscută a mașinilor electrice. Sunt de două ori mai predispuse comparativ cu mașinile pe benzină

Problema mai puțin cunoscută a mașinilor electrice. Sunt de două ori mai predispuse comparativ cu mașinile pe benzină
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Mașinile electrice sunt de două ori mai predispuse să aibă probleme la anvelope, comparativ cu mașinile cu combustie, arată un nou studiu, citat de Daily Mail.

Au fost analizate 47 milioane teste MOT în Marea Britanie, care au dezvăluit cum greutatea bateriilor combinată cu cuplul instant al motoarelor electrice pun presiune mai mare asupra cauciucurilor.

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Studiul, comandat de BVRLA (British Vehicle Rental and Leasing Association), a relevat că unii proprietari de mașini electrice plătesc „o taxă a anvelopelor”, având costuri în plus de reparație/înlocuire a acestora.

Bateria EV cântărește greu asupra mașinii

Înlocuirea unui cauciuc – mai ales a unuia premium – poate costa sute de lire sterline.

În medie, o baterie EV poate cântări între 300 și 500 kg, reprezentând deci 25% din greutatea totală a mașinii.

Spre deosebire de mașinile clasice, la care puterea crește gradual, motoarele electrice livrează instant maximum de cuplu și pun astfel presiune asupra anvelopelor, când șoferul accelerează: această utilizare duce la o deteriorare mai rapidă a cauciucurilor.

Modelele mai vechi sunt cele mai afectate, cu defecte cauzate de frânare.

„Mașinile electrice înregistrează de 1,8 ori mai multe defecte la anvelope față de mașinile pe benzină, datorită masei bateriei și a cuplului instant”, arată raportul.

EV-urile mai noi, mai puțin predispuse la uzura prematură a anvelopelor

Analiza a relevat că, pentru mașinile electrice cu 20.000-40.000 mile la bord, rata defectelor la anvelope la 100 de mașini a fost de 5,8.

La mașinile pe benzină / motorină, rata a fost de doar 3,2.

Un model precum Nissan e-NV200 a suferit în plus 7 defecte la anvelope /100 mașini comparativ cu versiunea diesel.

Un fenomen similar s-a constatat și la VW e-Golf, Hyundai Kona Electric.

Totuși, modelele mai noi, precum BMW i3, Kia Niro EV și Hyundai Ioniq Electric s-au descurcat mai bine la capitolul „uzura anvelopelor”.

În cazul lor, greutatea bateriei este distribuită mai uniform și astfel se reduce presiunea pe pneuri.

Mașinile electrice iau, totuși, „fața” celor clasice

Pe de altă parte, mașinile electrice punctează numeroase avantaje, în fața celor clasice.

Datele arată că, la un kilometraj de 90.000-120.000 mile, 16,5% din mașinile electrice nu trec MOT-ul (ITP), comparativ cu 22%, în rândul mașinilor pe benzină / diesel, din același an și cu același kilometraj.

Modelele EV înregistrează mai puține defecte la suspensie și frâne versus mașinile cu combustie tradițională.

Steve Walker, editorul-șef al departamentul Digital Content de la Auto Express, a declarat: „Acest studiu analizează în mare parte mașinile electrice mai vechi și nu iau în calcul ce mărci de anvelope au fost folosite. Tehnologia anvelopelor pentru vehicule EV a progresat foarte mult într-o perioadă scurtă de timp. Mașinile electrice de azi vor arăta o îmbunătățire când vor ajunge la primul MOT, peste trei ani”.

Sursa foto: Envato

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