Siegfried Mureșan, europarlamentarul PNL desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României, a făcut, în timpul conferinței de presă organizate miercuri, 23 septembrie, o declarație mai puțin obișnuită, care îl avea în centru chiar pe omul care l-a nominalizat pentru funcția de șef al Guvernului. Liberalul a declarat, ca răspuns la o întrebare despre alegerile anticipate – scenariu pe Nicușor Dan preferă să îl evite – că „gestionarea crizei politice este mai dificilă decât ar fi fost prevenirea ei de către președintele României”.

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„Pentru a fi evitate alegerile anticipate, trebuie să treacă acest Guvern. Nu există alternativă”

Întrebat pe ce argumente se bazează atunci când afirmă că PSD are de ales între a vota Guvernul Mureșan și a forța organizarea alegerilor anticipate, în contextul în care președintele Nicușor Dan a declarat, la New York, că sunt „multe alte variante” ca alternative la evitarea scenariului în care se schimbă configurația Parlamentului, liberalul a spus că este absolut necesară învestirea Executivului său pentru a fi evitat un astfel de scenariu.

„Știm că președintele României nu preferă alegerile anticipate. Știm că gestionarea crizei actuale este un pic mai dificilă decât ar fi fost, poate, prevenirea crizei politice actuale de către președintele României, dar, la un moment dat, partidele politice, împreună cu președintele României, trebuie să dea o soluție. Cea mai la îndemână soluție este trecerea acestui Guvern.

Nu există, în momentul de față, o altă alternativă și sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, președintele României va lua în considerare alegerile anticipate. Ele vor depinde doar de președintele României la acel moment. Niciun parlamentar, niciun președinte de partid nu-l va mai putea împiedica pe președintele României în exercitarea prerogativelor pe care le are privind dizolvarea Parlamentului”, a declarat Siegfried Mureșan.

SURSE | Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că PSD nu votează Guvernul Mureșan, dar că planifică o întâlnire cu Siegfried Mureșan

În aceeași zi, surse politice au confirmat pentru Gândul că președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a întâlnit miercuri, 23 septembrie, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și i-a cerut sprijinul parlamentar la votul de învestitură a Guvernului lui Siegfried Mureșan.

Grindeanu i-ar fi transmis premierului demis la începutul lunii mai că social-democrații nu vor vota Executivul, însă că planifică o întâlnire personală cu Mureșan, după ce va consulta programul de guvernare pe care acesta îl propune.

Sursele au mai spus că Bolojan a cerut susținere din partea PSD „fără să ofere nimic la schimb” și că cei doi lideri de partid nu au discutat despre posibilitatea unei rotative guvernamentale.

În urma discuțiilor pe care le-au purtat, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu nu au stabilit un eventual plan de rezervă la care vor apela în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește majoritatea voturilor parlamentare pentru a forma următorul Executiv cu puteri depline. Sursele spun că cei doi nu au reușit să se pună de acord asupra unui astfel de scenariu.