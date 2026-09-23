13 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene cer Comisiei Europene să suspende, cât mai curând posibil, adoptarea de noi legi și reglementări timp de un an. În schimb, instituția condusă de Ursula von der Leyen este îndemnată să se concentreze exclusiv pe simplificarea regulilor existente, deoarece este un pas necesar pentru a restabili competitivitatea economiei europene, relatează Bild.

Austria a fost inițiatoarea acestei scrisori și a cerut o „curățare fundamentală” a reglementărilor existente, fiind susținută, printre alte state, de Germania, Polonia, Danemarca și Italia. Ministrul austriac pentru afaceri europene, Claudia Bauer, a prezentat acest document Consiliului Uniunii Europene și a declarat că „în decurs de un an, prioritatea trebuie să fie punerea în ordine” a lucrurilor.

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„Este esențial să se asigure un mediu de reglementare care […] să nu obstrucționeze în mod inutil companiile prin sarcini administrative nejustificate, proceduri duplicate sau obligații excesive de raportare. Actele normative trebuie formulate astfel încât să le simplifice implementarea, aplicarea, respectarea și controlul judiciar.”

De mai bine de un an, Comisia Europeană recunoaște că a exagerat în ceea ce privește reglementările și că este acum necesar să „despachetăm pădurile de birocrație”. De atunci, s-au făcut diverse încercări de a opri valul de falimente ale companiilor europene, care a distrus deja sute de mii de locuri de muncă.

Cu toate acestea, pe 12 august, instituția a aruncat din nou o serie de antreprenori în iadul birocratic prin noua sa „Directivă privind ambalajele”, care a obligat numeroase întreprinderi mici să înceteze livrările către alte țări din UE, pentru a evita costurile administrative exorbitante. Un înalt oficial al Uniunii Europene a declarat pentru publicația Die Welt: „Îndemnăm statele membre să nu aplice [aceste] noi reguli”.

Criticile la adresa obstacolelor birocratice cu care Comisia Europeană blochează economia europeană vin de mult timp din partea Uniunii Contribuabililor Europeni. Președintele acesteia, Michael Eger, consideră că un simplu „buton de pauză” nu este suficient.