Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca o fabrică de armament din Europa. Avertismentul comisarului UE pentru Apărare

Un atac aerian rus asupra unei fabrici de arme din Europa ar trebui să declanșeze articolul 5 din Tratatul NATO privind apărarea reciprocă, a declarat, joi, cel mai înalt oficial al UE în domeniul apărării.

„Dacă Rusia ar ataca fabricile noastre situate pe teritoriul european, s-ar aplica articolul 5”, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pentru televiziunea poloneză, în marja unei reuniuni a Comisiei pentru apărare și securitate a Parlamentului European, relatează Politico.

Declarațiile vin după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a avertizat miercuri că „fabricile de armament din țările europene care produc arme pentru Ucraina reprezintă ținte militare potențiale pentru Rusia”.

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De asemenea, șeful NATO, Mark Rutte, a adresat săptămâna aceasta o mustrare fermă Moscovei, după ce aceasta a trimis o notă alianței în care amenința cu o escaladare nucleară ca urmare a activității NATO în apropierea exclavei Kalingrad.

Apelul lui Kubilius vine și în contextul unui număr tot mai mare de incidente suspecte la fabricile de arme din întreaga Europă, unele dintre acestea fiind atribuite Rusiei.

În această săptămână, Estonia a afirmat că serviciile secrete ruse se află în spatele unui atac de luna trecută asupra producătorului de armament Milrem Robotics. Bulgaria, Polonia, Slovacia și alte țări anchetează, de asemenea, incidente suspecte similare.

Un colaborator al lui Kubilius, căruia i s-a acordat anonimatul, a confirmat că declarațiile comisarului se refereau în mod specific la un bombardament aerian sau la un atac cu rachete asupra unei fabrici.

Cu toate acestea, declarația lui Kubilius riscă să provoace neliniște în cadrul NATO, având în vedere caracterul sensibil al discuțiilor privind articolul 5 și rolul nemilitar al UE în comparație cu cel al alianței, scrie Politico.