Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat joi expulzarea unui grup de diplomați maghiari din cadrul ambasadei Ungariei la Moscova și a consulatelor generale ale acesteia. Decizia vine ca o măsură de reciprocitate și marchează o schimbare majoră în relațiile dintre cele două țări, pe fondul schimbării de regim politic de la Budapesta.r

Pe 8 septembrie, guvernul condus de premierul Peter Magyar a ordonat expulzarea a 10 diplomați ruși. Ministrul maghiar de externe, Anita Orban, i-a acuzat pe aceștia de „activități inacceptabile”, o formulare utilizată ca paravan diplomatic pentru acuzații de spionaj și acțiuni împotriva securității naționale. Aceasta a fost cea mai mare expulzare de acest tip realizată de Budapesta din 2018 încoace.

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Spre deosebire de Viktor Orban, care menținea relații strânse cu Vladimir Putin și bloca parțial sancțiunile UE, noul executiv de la Budapesta caută să restabilească încrederea în raport cu NATO și Uniunea Europeană.

Pe 1 octombrie, însărcinatul cu afaceri ad interim al Ungariei la Moscova, Gábor Gergics, a fost convocat oficial la Ministerul rus de Externe pentru a i se transmite un „protest vehement” și lista cu persoane non grata. Decizia Moscovei vizează angajați ai Ambasadei Ungariei la Moscova, precum și ai Consulatelor Generale de la Sankt Petersburg și Kazan. Rusia nu a specificat numărul exact al diplomaților vizați, însă le-a oferit un termen de două săptămâni pentru a părăsi teritoriul Federației Ruse.

Ministerul de Externe al Ungariei a emis un comunicat prin care a luat act de decizia Rusiei și a menționat că Ungaria nu dorește o escaladare suplimentară a tensiunilor, iar prezența sa diplomatică în Rusia va fi menținută prin personalul rămas.

„Nu suntem interesați de escaladarea tensiunilor diplomatice, dar ne menținem decizia, care a fost luată din motive de securitate națională”, a subliniat ministerul maghiar.