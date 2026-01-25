Radu Miruță bate în retragere și nu se mai poziționează pe planurile lui Trump în Groenlanda: „Nu este benefic pentru România să comenteze”

După declarațiile despre un posibil scenariu privind implicarea României în Groenlanda, care au stârnit reacții și controverse în spațiul public, Radu Miruță transmite acum că nu este oportun ca România să comenteze intențiile lui Donald Trump pe acest subiect.

„Nu este benefic pentru România să comenteze intenţiile lui Trump privind Groenlanda”, spune ministrul la Digi24.

El spune că afirmațiile potrivit cărora România ar fi luat în calcul trimiterea de trupe în Groenlanda reprezintă o dezinformare, apărută în urma unor titluri false cu informații care i-au fost atribuite.

„Am fost aspru criticat pentru un titlu fals, care, nu știu din ce motive, probabil în luptele astea politice, mi-a fost atribuit fără ca eu să fi spus asta”, a afirmat ministrul.

Miruță a subliniat că nu a declarat că România ar trimite soldați în Groenlanda și că interpretarea respectivă face parte dintr-un mecanism mai larg de manipulare.

„Eu am explicat ceea ce explic și acum, care sunt secvențele de decizii pentru diverse situații. Eu nu am spus că România a luat decizia de a se mula pe una dintre situațiile explicate, a căror secvență de decizie era una sau alta. Asta mă face să observ încă o dată cam cât de puternică este matricea asta de dezinformare, care nu că are legătură cu mine în cazul ăsta, însă e parte a unui război care se duce pe foarte multe fronturi și care are printre scopuri decredibilizarea instituțiilor, decredibilizarea oamenilor politici care sunt aleși, numiți în funcțiile respective”, a spus ministrul.

Miruță: „România are beneficii pentru anumite componente de interacţiune cu Statele Unite”

Întrebat dacă România va fi pusă să aleagă între Donald Trump şi UE, Miruţă a declarat că nu îşi doreşte să se întâmple acest lucru.

„Nu-mi doresc să facem asta şi eu atunci mă uit, nu mai am spectru atât de larg, ci încep să îl îngustez doar spre România. România are beneficii pentru anumite componente de interacţiune cu Statele Unite şi se întâmplă asta, cum România are beneficii pentru interacţiunile cu statele europene”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul Apărării nu a vrut să se pronunțe, întrebat de ce parte a baricadei se poziționează România.