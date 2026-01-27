Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor i-a certat pe ieșeni pentru că nu au un proiect de țară, dar a recunoscut că nici el nu are vreun proiect

Valentin Stan: Nicușor i-a certat pe ieșeni pentru că nu au un proiect de țară, dar a recunoscut că nici el nu are vreun proiect

Malina Maria Fulga
27 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat modul în care Nicușor Dan a răspuns cetățenilor care l-au primit cu huiduieli la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Unirii. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Valentin Stan a vorbit despre modul în care Nicușor Dan a răspuns huiduielilor venite din public în timpul ceremoniilor de la Focșani și Iași, de Ziua Unirii.

Am înțeles că Nicușor e democrat. Hai să vedem cum e cu proiectul ăla. Dacă tu crezi că el nu era pregătit și pentru Iași, te înșeli. Era pregătit și pentru Iași. Hai să dăm și Iașiul. Pentru Iași a fost și mai pregătit. Îi ceartă și aici pe bieții români, care n-aveau proiect. L-ai văzut la Focșani? A cerut proiect la oameni. Vezi că cere și la Iași. Tu vezi că afară plouă? Numai un prost merge fără balonzai. Și tu n-ai. N-am. Balonzai n-am. Mi-am uitat balonzaiul. Deci, mă iau de tine că n-ai balonzai și-ți porcesc că ești prost, și constat că mi-am uitat balonzaiul.

Invitatul critică dur modul în care acesta îi întreba pe cei care îl huiduiau dacă au un program de țară, în situația în care, spune Valentin Stan, însuși Nicușor Dan nu are niciun fel de proiect.

De ce îl huiduie lumea, neavând lumea proiect: Bine, bine, huiduiți, huiduiți, dar aveți un proiect?. De ce mă huiduiți, că n-aveți proiect? Am uitat să vă spun: Nici eu. Auzi, Nicușoare, te-ai gândit când i-ai întrebat pe oamenii ăia dacă au proiect, că poate de aia te huiduie, mă, fiindcă n-ai proiect? De niciun fel n-ai proiect. Nici de țară, nici de economie, nici de justiție, nici de medicină. Deci el v-a spus ălora, voi care l-ați votat, că l-ați votat fără să aibă niciun proiect. Și acum se răstește la românii care îl huiduie, întrebându-i pe ei unde-i proiectul pe care nu-l are el. El fiind votat de voi fără niciun fel de proiect.

