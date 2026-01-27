Valentin Stan: Nicușor i-a certat pe ieșeni pentru că nu au un proiect de țară, dar a recunoscut că nici el nu are vreun proiect

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat modul în care Nicușor Dan a răspuns cetățenilor care l-au primit cu huiduieli la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Unirii. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Valentin Stan a vorbit despre modul în care Nicușor Dan a răspuns huiduielilor venite din public în timpul ceremoniilor de la Focșani și Iași, de Ziua Unirii.

Am înțeles că Nicușor e democrat. Hai să vedem cum e cu proiectul ăla. Dacă tu crezi că el nu era pregătit și pentru Iași, te înșeli. Era pregătit și pentru Iași. Hai să dăm și Iașiul. Pentru Iași a fost și mai pregătit. Îi ceartă și aici pe bieții români, care n-aveau proiect. L-ai văzut la Focșani? A cerut proiect la oameni. Vezi că cere și la Iași. Tu vezi că afară plouă? Numai un prost merge fără balonzai. Și tu n-ai. N-am. Balonzai n-am. Mi-am uitat balonzaiul. Deci, mă iau de tine că n-ai balonzai și-ți porcesc că ești prost, și constat că mi-am uitat balonzaiul.

Invitatul critică dur modul în care acesta îi întreba pe cei care îl huiduiau dacă au un program de țară, în situația în care, spune Valentin Stan, însuși Nicușor Dan nu are niciun fel de proiect.