Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte liberal Crin Antonescu a comentat criza politică declanșată de PSD prin retragerea sprijinului politic premierului Bolojan. Fostul prezidențiabil avertizează că ultimele decizii ale PNL apropie formațiunea istorică de USR.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025 apreciază că PNL a făcut un gest riscant în fața campaniei PSD, Astfel, liberalii vor face parte dintr-o viitoare coaliție PNL-USR-UDMR cu susținerea partidelor suveraniste, mai ales AUR, dar și. Însă adevăratul risc, avertizează Antonescu, vine din continuare alianței politice cu USR. Partid căruia liderii PNL le vor acorda noi ministere.

„Domnul Bolojan a acționat ca un lider al USR”

„Dacă această liniei votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS. Va fi un guvern aproape monocolor USR. Pentru că dl Bolojan în evaluarea mea, dar nu numai a mea, a acționat practic ca un lider al USR-ului chiar din fruntea PNL-ului și din fruntea Guvernului. Pentru că la ministerele extrem de importante pe care USR le-a avut până acum se vor mai adăuga unele”, a afirmat Crin Antonescu în studioul Gândul.

Fostul lider PNL a mai criticat o anumită rețea de influență din presă, care accentuează anumite linii ideologice în direcția luptei cu extremiștii.

„Este o rețea de influență foarte vizibilă și în presă și care spune că s-a trecut hopul cu antieuropenii, cu extremiștii. Acum revenim la lupta cu PSD”.

