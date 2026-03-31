Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat pe tema controversatului program de apărare al României SAFE. În opinia reputatului gazetar, decidenții politici țin intenționat misterul acestui acord, ale cărui clauze, direcționate de la vârful UE, includ prevederi care ar revolta românii, mai ales parteneriatul cu Ucraina.
Cunoscutul jurnalist Ion Cristoiu a atras atenția, în emisiunea moderată de Ionuț Cristache, că politicienii români, în frunte cu premierul Bolojan și Sorin Grindeanu și cu binecuvântarea Ursulei von der Leyen, omit să spună public că au împrumutat România la dobânzi foarte mari pentru a ajuta industriile de apărare ale altor țări. În egală măsură, un lobby suspect în favoarea SAFE a venit chiar de la Cotroceni, mai arată Cristoiu.
”Povestea cu SAFE, cred că noi am vorbit aproape emisiune de emisiune. Au venit niște șmecheri de la Uniunea Europeană, în frunte cu țarina (n.r. – Ursula von der Leyen) și a zis așa. Să înțeleagă (n.r. – oamenii) banditismul. A zis așa: bă, trebuie să vă înarmați, bun. Trebuie să vă dezvoltați industriile de apărare, bun. Pentru asta, noi vă oferim un împrumut și voi luați bani. Noi și polonezii ne-am înfipt, da? Polonezii s-au fript și a intervenit președintele și-am rămas noi, atenție, care am luat cea mai mare sumă de bani. Împrumut. Și în frunte cu ăla de la Cotroceni, cu tovarășul doamnei, prințul consort. Eu cred că el e primul domn. Ea decide, ea e… Și ne-a înnebunit ce bun e ăla (n.r. – programul SAFE)”.
În viziunea analistului politic, decidenții trec sub tăcere faptul că țara noastră are capabilități de cercetare în apărare și de producție de armament, și preferă fără negociere dură, așa cum a făcut Polonia, să îndatoreze România prin achiziție directă.
”Am descoperit, însă, că noi, cu banii ăia, i-am dus în 3 direcții, până acum. Am cumpărat de la francezi de mâna a 14-a. Eu, când aud să cumpere tancuri, ați auzit în Iran de tancuri? Nici nu mai există tancuri invazia terestră. După asta, am luat de la nemți. Și, atenție, și prin înțelegerea istorică dintre Zelenski, pe care l-a trimis Macron aici să ia niște bani de la noi, s-a făcut acel contract cumplit, acord militar, potrivit căruia noi facem drone din banii ăia, 200 de milioane de euro, noi facem drone, în sensul că punem banii și ucrainenii vin cu know-how. Directorul Rheinmetall a spus că ei nu fac. Dom’le, dar cum se poate să faci așa? Ei, când ne-a dat împrumut, ne-au condiționat. Deci, ce s-a întâmplat, dom’le Cristachel? Ca la, mai țineți minte cum e la unele bănci, era contractul și era acolo o chestie mică. Din acea chestie pe care noi am semnat-o, rezultă că suntem obligați să dăm ucrainenilor. Dar asta cu drone, noi nu avem să facem noi?”
