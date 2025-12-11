După ce documentarul „Justiție capturată” – realizat de Recorder – a încins spiritele până la incandescență, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avut loc, miercuri seară, un miting de protest. ONG-uri din bula progresistă „Rezist” au cerut demisii la nivelul cel mai înalt al justiției din România.

La protestul organizat de Declic România, Inițiativa România și Justiție Independentă – ONG-uri bine „ancorate” în „armata #rezist” – nu au participat decât câteva sute de oameni, deși într-o anumită parte a presei – aliniată în spatele lui Nicușor Dan & USR s-a transmis, fals, că ar fi fost „mii” de oameni.

Organizația Declic a conceput chiar și o petiție în care solicită președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan modificarea legilor justiției

Documentarul Recorder vorbește despre o „Justiție capturată”, numai că întreaga rețea de ONG-uri pusă în slujba Uniunii Salvați România (USR) apasă pedala de accelerație pentru a pune, de fapt, „mâna” pe Justiția din România.

Președintele Nicușor Dan, „vârful de lance” al „reziștilor”

Bineînțeles, președintele Nicușor Dan s-a transformat în „vârf de lance” al „reziștilor”, după documentarul realizat de Recorder.

Pentru că nu poate să-și uite trecutul de ONG-ist, Nicușor Dan a transmis că e vorba de probleme importante, iar doar revolta nu este de ajuns, pentru că „problemele din justiție” trebuie rezolvate.

„Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție. În primul rând, felicitări realizatorilor, care aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante”, a transmis președintele României. (mai multe informații AICI)

„Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit. Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință”, a mai spus Nicușor Dan.

CSM: „O destabilizare a justiției”, „îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării”

Reprezentanții CSM au reacționat după documentarul Recorder și după acuzațiile aduse magistraților. Ar fi vorba, în ultimă instanță, de un scenariu în care principalul punct de pe agendă este „destabilizarea justiției” prin distrugerea „încrederii în sistemul de justiție din România”.

„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, au transmis reprezentanții CSM. (mai multe informații AICI)

Potrivit CSM, chiar președintele României, Nicușor Dan, a făcut „îndemnuri publice la revoltă”, în acest context

„Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale”, au mai precizat reprezentanții CSM.

Dacă justiția din România este „capturată”, atunci de ce a fost ridicat MCV în 2023?

„Reziștii” și toate ONG-urile din această rețea – care, în trecut, o adulau pe Laura Codruța Kovesi – strigă din răsputeri, mai ales după documentarul realizat de Recorder, că în România avem o justiție captivă.

Cei care susțin această idee și doresc schimbarea legilor justiției au „uitat” cu mare ușurință un aspect esențial.

Comisia Europeană a închis, în luna septembrie a anului 2023, mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru România. Astfel, reformele din Românie – domeniul justiției și anticorupției – au fost recunoscute oficial.

Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus în 2007, la aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană, ca măsură tranzitorie menită să faciliteze realizarea de progrese în domeniul reformei sistemului de justiție și în cel al măsurilor anticorupție

„Permiteți-mi să felicit Bulgaria și România pentru progresele importante realizate de la aderarea lor la UE! Statul de drept este una dintre valorile fundamentale pe care le împărtășim cu toții, la nivelul Uniunii, și ambele state membre au avansat considerabil în acest domeniu, realizând reforme importante în toți acești ani. Astăzi, a sosit momentul să recunoaștem aceste eforturi, punând capăt mecanismului de cooperare și de verificare. Activitățile din aceste domenii pot continua acum în cadrul ciclului anual privind statul de drept, cum este cazul tuturor statelor membre”, transmitea, la momentul respectiv, Ursula von der Leyen – președinta Comisiei Europene.

S-a dat alarma în tabăra „Rezist”, activiștii au trecut imediat la „atac”

După publicarea documentarului realizat de Recorder, s-a dat alarma în tabăra „Rezist”, iar asediul asupra justiției a fost declanșat cu o rapiditate demnă de o cauză mai bună.

Fostul judecător Cristi Dănileț: „De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?”

Fostul judecător Cristi Dănileț, notoriu în „sfera Rezist” și susținut frenetic, de fiecare dată, de USR – chiar și atunci când a fost exclus din magistratură – a comentat printre primii despre documentarul Recorder.

„Reportajul RECORDER „Justiția Capturată” (9 dec 2025). O radiografie dură a justiției penale din perioada post-Kovesi. Mărturii: 3 procurori DNA (2 asumați), 2 judecători de la CAB (1 asumat), un fost membru CSM și un actual membru CSM”, a scris Cristi Dănileț în mediul online.

Andrei Caramitru: „O perversiune inimaginabilă”

După ce s-a dat alarma în tabăra „Rezist”, Andrei Caramitru a intervenit, la rândul său, în acest scandal prin care toate „tunurile” au fost puse pe justiția din România.

Caramitru a scris pe pagina sa de Facebook că tot ceea ce se întâmplă în România este „extrem de grav”, neconstituțional și o „perversiune inimaginabilă”. Mai mult, Andrei Caramitru i-a solicitat președintelui Nicușor Dan „să se implice clar și direct” în acest scandal, pentru „rezolvarea și eliminarea perversiunii”.

„Trebuie să vorbim rațional despre justiție. Am câteva puncte importante de făcut:

1) nu există o societate care poate funcționa fără o justiție în care să ai încredere. (…)

2) justiția devine un instrument pervertit și odios în mâna dictaturilor. (…)

Ce se întâmplă acum în RO este deci EXTREM, EXTREM de grav. Este neconstituțional, împotriva oricărei legi, împotriva principiilor și regulilor UE sau OCDE. E o perversiune inimaginabilă. (…)”, a scris Andrei Caramitru în mediul online.

Marian Godină se prinde în „hora Rezist”: „Am ajuns la capitolul 3 al documentarului Recorder și îmi vine să îmi aprind o țigară”

Din toată această „horă Rezist” care se joacă direct pe justiția din România nu putea să lipsească nici Marian Godină. După ce spune că nu a a mai fumat de 3 ani, Godină precizează că simte nevoie să fumeze după ce a ajuns la capitolul al treilea al documentarului realizat de Recorder.

„După ce scapă de justiție și sunt achitați, fie pentru că s-a îndeplinit termenul de prescripție, fie prin alte metode, te-ai mulțumi măcar să nu mai auzi de ei în public în veci pururi.

Bine, nu ar trebui nici cu asta să ne mulțumim, dar măcar să zici că se întâmplă asta. Dar nu. Nu doar că sunt achitați de justiție, dar sunt iertați și de mare parte din populatie și, de multe ori, sunt realeși în diferite funcții. (…), a scris Marian Godină.

Activistul Marian Rădună: „Șeful DNA să plece, ministrul de Interne să plece”

Nici activistul Marian Rădună nu a rămas „indiferent” după documetarul Recorder și – susținător al lui Nicușor Dan și al ideilor „Rezist” – a trecut imediat „la fapte”.

Rădună vrea, ca și ceilalți „reziști”, ca șeful DNA „să plece” și ministrul de Interne „să plece”, plus că așteaptă răspunsuri și de la șeful Parchetului General.

Totodată, „săgețile” către CSM nu au lipsit.

„1. Șeful DNA să plece;

2. Șeful PG să plece – are multe răspunsuri de dat;

3. Ministrul de Interne – fost al Justiției – Predoiu să facă un pas în spate – să plece;

4. Legile justiției să garanteze independența magistraților față de «șefii» puși politic – vezi procurorii șefi sau șefii de instanțe puși de CSM;

4. Reprezentativitatea Judecătorilor în CSM să fie corectă și echitabilă”, a scris Marian Rădună pe Facebook.

Tudor Chirilă: „Un ticălos precum Cătălin Predoiu, alături de alte grupări de mafioți!”

Pentru Tudor Chirilă, documentarul Recorder este, aparent, „un film lipsit de speranță”. Numai că, pentru Tudor Chirilă, Cătălin Predoiu – ministrul de Interne – este un „ticălos”, la fel ca Lia Savonea și Marius Voineag, șeful DNA, care s-a alăturat unor alte „grupări de mafioți”,

„Deși un film aparent lipsit de speranță, din mărturiile magistraților reies și soluții. Și astea nu sunt doar demisiile ticăloșilor Savonea, Arsenie, Voineag, etc., ci mai ales reformarea sistemului prin schimbarea legilor. Sper ca din ce în ce mai mulți magistrați onești să aibă curajul să denunțe mafia din sistem prezentată atât de clar în acest documentar”, a scris Tudor Chirilă.

Jurnalista Emilia Șercan: „Ajunseseră doamna Savonea și doamna Costache de la CSM să certe societatea”

La fel ca și ceilalți reprezentanți ai taberei „Rezist”, jurnalista Emilia Șercan vede un pericol major în Marius Voineag, șeful DNA, și în Lia Savonea, președintele ÎCCJ.

Și Emilia Șercan pornește de la ideea unui sistem de justiție „mafiotizat”, aceasta fiind, de altfel, tema principală promovată de tabăra „Rezist”.

„După ce am văzut aseară documentarul Recorder despre justiție, nu am putut să adorm ore bune, pentru că, inevitabil, am filtrat tot ce am văzut pe ecran prin experiența mea proprie din ultimii patru ani cu justiția penală din România, a scris Emilia Șercan.

Senatorul USR Cristian Ghinea: „Cartelul mafiot Voineag-Savonea”

Un alt membru reprezentativ al taberei „Rezist” este senatorul USR Cristian Ghinea. Acesta l-a întrebat pe premierul Bolojan dacă „scăpăm și noi de Predoiu”, scrie despre „mafioțeală” și, într-un final, consideră că pricipalul vinovat pentru tot ce se întâmplă în România este… tot Cătălin Predoiu, ministrul de Interne.

Suplimentar, Cristian Ghinea afirmă că șeful DNA – Marius Voineag – și șefa ÎCCJ, Lia Savonea, alcătuiesc un „cartel mafiot”.

„Domnu Bolojan, scăpăm și noi de Predoiu? Acum, după reportajul Recorder, totul bine la PNL? A zis cineva care e domnul ministru care a făcut praf legile justiției, croindu-le așa încât să se impună cartelul mafiot Voineag-Savonea? Și cine e domnul ministru care a propus la șefia DNA pe Voineag, un dubios cu singur merit profesional că l-a spălat pe Ciucă de plagiat?”, a scris Cristian Ghinea.

Deputatul USR Allen Coliban: „Președintele României are un rol crucial”

Nici fostul primar al Brașovului – actualmente deputat USR – nu a stat pe margine după ce s-a dat alarma în tabăra „Rezist”. Allen Coliban a urmărit documentarul Recorder și a scris în mediul online că „Justiția a ajuns să încalce principiile constituționale”.

„Din punct de vedere juridic, faptele reprezintă încălcări ale unor principii și drepturi garantate de Constituție (Art. 21, Art. 124, Art. 133), în vreme ce efectele lor se regăsesc în sfera amenințărilor la securitatea națională.

Adică fix aria de competență a SRI , care ar fi trebuit să colecteze, să analizeze și să informeze asupra tuturor acestor aspecte, pe întreaga perioadă la care reportajul face referire.

, care ar fi trebuit să colecteze, să analizeze și să informeze asupra tuturor acestor aspecte, pe întreaga perioadă la care reportajul face referire. Este momentul ca SRI să prezinte un raport pe această temă, raport pe care îl voi solicita prin Comisia parlamentară de control al activității SRI și în care voi cere să includă o secțiune neclasificată”, a scris Allen Coliban , deputat USR.

Deputatul USR Claudiu Năsui: „Trebuie să schimbăm sistemul”

Deputatul USR Claudiu Năsui a spus și el „prezent” atunci când s-a dat alarma în tabăra „Rezist”. Acesta cere, tranșant, schimbarea sistemului și „descentralizarea puterii” și susține, fără rezerve, „soluția” dată de documentarul Recorder.

„Felicitări magistraților care de-a lungul ultimilor ani au spus adevărul, s-au împotrivit conducerii sistemului, iar asta cu prețul marginalizării lor. Este greu să fii drept când organizația din care faci parte este strâmbă. Este greu să spui adevărul împotriva propagandei oficiale”, a scris deputatul USR Claudiu Năsui.

Istoricul Mădălin Hodor: „Savonea este Nașa noii Mafii politico-justitie”

Atacul la adresa justiției, dat de „reziști” după ce s-a dat alarma, în urma documentarului realizat de Recorder, a fost continuat și de Mădălin Hodor.

Potrivit acestuia, „vinovata de serviciu” este șefa ICCJ, Lia Savonea, care este etichetată drept „Nașa noii Mafii politico-justitie”.

„Documentarul Recorder spune multe celor (mulți, as spune majoritatea) care nu cunosc hățișurile a ceea ce generic numim „Justiția”.

Realitatea este mult, mult mai complexă, nuanțele răului mult mai greu de prins, dar nu poti reproșa celor de la Recorder că nu au facut ceva mai mult. Nici nu se poate, ar trebui un serial Netflix si probabil nici atunci. (…)

Evident, totul are o țintă. Anume Savonea. A cărei ascensiune si influenta sunt descrise corect. Si aici însă, realitate este mult, mult mai cruntă.

În acest moment nu numai ca Savonea controlează Justiția (ceea ce in sine este o reușită demna de Nasul, toata seria) dar o face prin metode staliniste.

Frica de Savonea in sistem este mai mare decat frica pe care o aveau demnitarii sovietici cand erau chemați de Stalin”, a scris Mădălin Hodor

Vlad Craioveanu (Digi FM): „Justiția se prăbușește singură”

Un alt „rezist” care a luat imediat „atitudine” după documentarul realizat de Recorder este realizatorul Vlad Craioveanu de la Digi FM. A răspuns și el „prezent” după ce s-a dat alarma în tabăra „Rezist” și s-a „înregimentat” rapid în „mașinăria de propagandă” a USR și a ONG-urilor care văd o „Justiție capturată” și încearcă din răsputeri să o captureze, la rândul lor.

„Justiția nu e o arenă pentru orgolii și nici un decor pentru bătălii personale. E o instituție care funcționează doar atâta timp cât adevărul nu absentează nici măcar o clipă. Nu selectiv. Nu strategic. Nu „după ce se liniștesc apele”.

Când adevărul este numit „demolare”, iar întrebările devin „atacuri”, problema nu mai e presa”, a scris Vlad Craioveanu

