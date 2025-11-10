Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, Ion Cristoiu, au comentat pe marginea scandalului de trafic de influență în care este implicat și premierul. Ținând cont de gravitatea dosarului instrumentat de DNA, Ilie Bolojan ar fi trebuit audiat chiar înainte de arestarea omului de afaceri implicat, Fănel Bogos.

”Ce se întâmplă cu Bolojan imaculatul, inocentul, onestul?”, a întrebat gazda emisiunii. În viziunea cunoscutului gazetar Ion Cristoiu, dosarul de trafic de influență este extrem de grav, iar premierul ar fi trebuit obligatoriu chemat la audieri.

Cristoiu: E ticăloșia supremă

“E ticăloșia supremă, dl. Bolojan trebuia inevitabil audiat chiar înainte de arestarea lui Bogos. Întâlnirea nu s-a scurs pe surse, în dosarul DNA el l-a contactat pe trezorierul PNL pentru o întrevedere cu prim ministrul. Domnul e pasibil de abuz în serviciu. E prezumția de nevinovăție pentru noi, dar DNA trebuie să meargă pe pista că ăla (Mihai Barbu, trezorierul PNL) a luat bani.”

”Cum intră unul prin filtre de securitate la Palatul Victoria? Bolojan știa exact pe cine primește”, a replicat Ionuț Cristache.

Biroul lui Bolojan, bun pentru aranjamente?

”În biroul lui Bolojan se aranjau bani pentru partid”, a observat invitatul lui Ionuț Cristache.

Liberalul pe post de intermediar între Fănel Bogos și premier, Mihai Barbu, care e și trezorierul PNL, era omul de încredere al lui Bolojan. ”Bolojan l-a mandatat să preia organizația Vaslui. Afacere de partid tranșată la Palatul Victoria”, a completat moderatorul.

Semnul parti-pris-ului: Radu Burnete, omul lui Șucu, este mâna dreaptă a lui Nicușor

Cel mai elocvent exemplu în acest sens, arată reputatul gazetar, este apariția apropiatului omului de afaceri Dan Șucu, Radu Burnete, printre oamenii de încredere ai președintelui.

”Și Nicușor face ca Bolojan, hai să terminăm. Ați auzit de Burnete, omul lui Dan Șucu? (n.r. – Radu Burnete, actualul consilier al președintelui pe probleme economice). Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu? Frecția aia numită Concordia (n.r. – Confederația Patronală Concordia), Dan Șucu și-a făcut o șmecherie, a adunat și el 3 (n.r. – membri). Mă duc și șeful statului ține o cuvântare, de ce? Nici lui nu-i pasă (n.r. – lui Nicușor Dan, hai să fim serioși. E stimabil băiatul ăla, dar cum să-l primești la Cotroceni? ”

Chestionat de moderator cum se explică faptul că șeful statului uită nefiresc de repede tot ce a predicat în spațiul public, invitatul a oferit o explicație directă. ”Îl doare în cot”.