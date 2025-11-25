Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”

Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”

25 nov. 2025, 17:01, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre ipotezele în ceea ce privește războiul din Ucraina. Acesta susține că atacurile cu drone din ultimele zile ar putea face parte dintr-un mecanism internațional menit să oprească planul de pace al președintelui Donald Trump. 

Ion Cristoiu spune că există anumite interese internaționale care urmăresc blocarea planului de pace propus de președintele Donald Trump, iar o „diversiune sângeroasă” ar fi singurul instrument capabil să declanșeze o reacție globală suficient de puternică pentru a împiedica implementarea acestuia.

„La ora actuală Trump poate fi oprit numai printr-o diversiune sângeroasă. Adică trebuie să creezi o diversiune, cât de ticăloși sunt rușii, în așa fel încât se creează prin mașinăria de presă o campanie, încât la un moment dat nici Trump nu poate să meargă mai departe”, a spus Ion Cristoiu în studioul Gândul.

Potrivit lui Ion Cristoiu, tensiunile din regiune nu sunt întâmplătoare, iar anumite interese ar împinge deliberat situația spre o escaladare controlată, dar sângeroasă.

Dronele, instrument de manipulare internațională

Publicistul a atras atenția asupra faptului că incidentul cu drona ar putea fi doar prima etapă a unei campanii menite să destabilizeze situația și să împiedice negocierile de pace în Ucraina. Jurnalistul a subliniat că manipularea mediatică servește interesele unor actori internaționali care nu doresc pacea.

„Povestea asta cu drona eu o iau în serios, care a circulat. Ea trebuie să cadă următoarea pe o casă. Aveți să vedeți”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

