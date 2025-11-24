🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă

Negociatorii americani și ucraineni, reuniți ieri la Geneva, au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat” și intenționează să continue să lucreze „intensiv” la un plan de pace pentru Uraina în următoarele zile, au anunțat, peste noapte, SUA și Ucraina într-o declarație comună. Cele două state au descris întâlnirea drept una „extrem de productivă”

Potrivit sursei citate, cele două state vor rămâne în contact cu partenerii europeni pe măsură ce procesul avansează.

„La 23 noiembrie 2025, reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit la Geneva pentru discuții privind propunerea de pace a SUA. Discuțiile au fost constructive, concentrate și respectuoase, subliniind angajamentul comun de a realiza o pace justă și durabilă. Ambele părți au convenit că discuțiile au fost extrem de productive. Discuțiile au arătat progrese semnificative în direcția alinierii pozițiilor și identificării pașilor următori clari. Aceștia au reafirmat că orice acord viitor trebuie să susțină pe deplin suveranitatea Ucrainei și să ofere o pace durabilă și justă. În urma discuțiilor, părțile au elaborat un cadru de pace actualizat și perfecționat. Delegația ucraineană și-a reafirmat recunoștința pentru angajamentul ferm al Statelor Unite și, personal, al președintelui Donald J. Trump, pentru eforturile lor neobosite menite să pună capăt războiului și pierderilor de vieți omenești. Ucraina și Statele Unite au convenit să continue lucrările intensive la propunerile comune în zilele următoare. De asemenea, vor rămâne în contact strâns cu partenerii lor europeni pe măsură ce procesul avansează. Deciziile finale în cadrul acestui cadru vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite. Ambele părți și-au reiterat disponibilitatea de a continua să colaboreze pentru a asigura o pace care să asigure securitatea, stabilitatea și reconstrucția Ucrainei.“, se arată în declarația publicată de Casa Albă.

Rubio: „mai sunt multe de făcut înainte ca acordul final să fie prezentat Rusiei“

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat „progrese extraordinare” în ceea ce privește perfecționarea unui plan susținut de SUA, dar că „mai sunt multe de făcut” înainte ca vreun acord final să poată fi prezentat Rusiei.

Proiectul inițial al planului, ale cărui detalii au fost divulgate săptămâna trecută, a fost primit cu prudență de Rusia, dar nu și de liderii de la Kiev și Europa, care l-au considerat prea favorabil Kremlinului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că există „semnale că echipa președintelui Donald Trump ne aude”.

Într-o declarație adresată reporterilor, duminică seară, Rubio a declarat că echipele de negociere de la Geneva au avut o „zi foarte bună”.

El a spus că obiectivul principal a fost acela de a încerca să restrângă „punctele deschise” din planul american și că părțile implicate au realizat acest lucru „într-un mod substanțial”. Cu toate acestea, cel mai important diplomat american a declarat că orice acord final va trebui să fie convenit de președinții Ucrainei și SUA înainte de a putea fi prezentat Rusiei și că încă mai sunt negociate unele chestiuni.

Relatările despre întâlnire au apărut la câteva ore după ce Trump i-a acuzat pe liderii Ucrainei că nu arată „nicio recunoștință” față de eforturile SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele SUA a subliniat, de asemenea, că Europa – unde Kievul are unii dintre cei mai loiali aliați ai săi – continuă să cumpere petrol din Rusia. Moscova se bazează în mare măsură pe exporturile sale de petrol și gaze pentru a-și continua finanța războiul din Ucraina.

