Prima pagină » Știri externe » SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă

🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă

24 nov. 2025, 21:20, Știri externe
SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă
Actualizări
21:58

UPDATE. Liderii Departamentului Apărării din SUA ar putea vizita Rusia

UPDATE. Liderii Departamentului Apărării din SUA ar putea vizita Rusia pentru negocieri privind Ucraina, informează CBS.

„Un alt posibil rezultat al negocierilor de la Geneva este că secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, ar putea vizita Rusia”, a declarat postul de televiziune, citând un oficial american.

21:27

UPDATE: Secretarul NATO apreciază planul de pace al lui Trump

Secretarul NATO Mark Rutte a apreciat elementele „bune” din planul  de pace al SUA pentru încetarea războiului din Ucraina.

Însă, secretarul general crede că ar trebui ca unele puncte să fie refăcute.

„Nu vreau să corectez planul la fiecare rând pentru că încă este în dezbatere. Așa cum am spus, sunt multe elemente bune în plan. Sunt unele care ar trebui îmbunătățite”, a spus secretarul pentru Fox News.

21:27

UPDATE: Zelenski este sfătuit să nu meargă în SUA

Unii membri ai anturajului lui Volodimir Zelenski îi sfătuiesc să nu meargă în SUA pentru a discuta versiunea finală a propunerilor de pace pentru Ucraina, pentru a nu se certa cu Trump, relatează Financial Times.

Publicația recunoaște că încă nu este clar dacă Casa Albă dorește ca Zelenski să semneze acordul.

19:55

UPDATE. Zelenski așteaptă raport după negocierile de la Geneva

Zelenski așteaptă în următoarea oră un raport detaliat de la delegația ucraineană privind negocierile de la Geneva.

18:36

UPDATE. Bloomberg: Din planul SUA a fost eliminat punctul privind alocarea a aproximativ 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru Fondul de redresare a Ucrainei

Din planul SUA a fost eliminat punctul privind alocarea a aproximativ 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru Fondul de redresare a Ucrainei, relatează Bloomberg, citând oficiali europeni.

Inițial, propunerea prevedea că SUA vor primi 50% din profiturile acestor active, iar fondurile înghețate neutilizate urmau să fie direcționate către un fond de investiții ruso-american.

17:39

UPDATE. Trump nu-l primește săptămâna aceasta pe Zelenski

Întâlnirea lui Zelenski cu Trump nu este planificată săptămâna aceasta, –relatează presa americană, citând surse din Casa Albă.

17:34

UPDATE. Kyiv Post: Ucraina și SUA au ajuns la un acord asupra majorității punctelor planului de pace; Teritoriile și NATO vor fi decise de Zelenski și Trump

Ucraina și SUA au ajuns la un acord asupra majorității punctelor planului de pace; Teritoriile și NATO vor fi decise de Zelenski și Trump

Deși Kievul și Washingtonul raportează progrese în ceea ce privește cadrul în 28 de puncte în urma discuțiilor, cele mai controversate probleme – integritatea teritorială a Ucrainei și calea spre NATO – rămân nerezolvate, relatează Kyiv Post.

16:56

UPDATE. Negocierile dintre SUA și Ucraina aproape că au eșuat ier înainte de a începe

Negocierile de duminică de la Geneva dintre Statele Unite și Ucraina aproape că au eșuat înainte de începere. Atmosfera a fost foarte tensionată, arată Financial Times.

Între timp, Bloomberg scrie că din „acordul de pace” s-a eliminat punctul 14 unde se menționa 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate, 50% din profitul cărora ar fi trebuit să revină SUA. documente, iar apoi planul va fi prezentat părții ruse.

16:47

UPDATE. Kremlinul a declarat că planul european de pace este „neconstructiv” și nu este potrivit pentru Rusia

Multe prevederi ale planului american pentru Ucraina, discutate în Alaska, sunt acceptabile. Dar „planul european” este neconstructiv și nu este potrivit pentru Rusia, a declarat asistentul lui Putin, Simon Ușakov.

Rusia a fost informată despre una dintre variantele planului de pace al SUA, dar nu au avut loc negocieri concrete pe această temă, a spus Ușakov. Există multe speculații în jurul planului de pace pentru Ucraina, dar Federația Rusă crede doar în informațiile primite de al Washington, a declarat asistentul președintelui rus.  Ușakov presupune că Statele Unite vor contacta Rusia pentru a discuta față în față detaliile planului, însă deocamdată nu există acorduri concrete.

16:19

UPDATE. Planul de pace al SUA a fost redus de la 28 la 19 puncte - FT

Financial Times dezvăluie că, în urma negocierilor de la Geneva, planul de pace al lui Donald Trump pe Ucraina a fost redus de la 28 de puncte la 19 puncte.

Oficialii americani și ucraineni au raportat progrese în eforturile de a pune capăt războiului cu Rusia după discuțiile de la Geneva, dar nu au oferit detalii despre modul în care urmau să fie rezolvate unele dezacorduri profunde dintre Moscova și Kiev.

Într-o declarație făcută reporterilor după o zi de negocieri cu oficiali ucraineni și europeni, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat progrese „enorme”.

„Sunt foarte optimist că vom ajunge acolo într-un interval de timp foarte rezonabil”, a adăugat el.

Rubio a declarat duminică că discuțiile vor continua. „Nu vreau să declar victoria sau finalitatea aici. Mai sunt încă multe de făcut”, a spus el.

Negocierile de duminică au dus la reducerea planului de pace la 19 puncte, față de cele 28 inițiale, au declarat pentru Financial Times persoane informate despre discuții.

Persoanele nu au specificat ce elemente au fost eliminate. Înainte de negocieri, liderii europeni și-au exprimat îngrijorările cu privire la anumite părți ale planului, inclusiv cereri referitoare la sancțiuni împotriva Moscovei și înghețarea activelor suverane rusești, despre care au afirmat că decizia revine UE.

Liderii UE au organizat luni un summit organizat în grabă pentru a discuta progresele de la Geneva și a decide cea mai bună modalitate de a proceda, au declarat oficiali implicați în pregătiri.

Textul final al unui acord ar trebui aprobat de Zelenski și de președintele american Donald Trump înainte de a fi trimis la Moscova, a declarat Rubio.

„Este chiar posibil să se facă progrese mari în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina????”, a postat Trump pe rețeaua sa de socializare Truth luni dimineață. „Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun.”

15:44

UPDATE. SUA ar putea să nu permită Europei să participe la negocierile cu Ucraina și Rusia, raportează CNN

Donald Trump ar putea să nu permită țărilor europene să participe la negocierile de pace cu Ucraina și Rusia, raportează CNN, citând un diplomat occidental. Potrivit acestuia, există temeri că Statele Unite nu vor permite marilor puteri europene să intre în joc și le vor exclude din negocieri. Mai mult, Washingtonul pregătește o întâlnire separată cu partea rusă și „aceasta va avea loc rapid”, dar nu la Geneva. Anterior, despre pregătirea întâlnirii au mai raportat și sursele ABC și New York Times.

15:27

UPDATE. Ruslan Ștefanciuk, preledintele Radei Supreme a Ucrainei, a trasat liniile roșii pentru acceptarea păcii

Ruslan Ștefanciuk, preledintele Radei Supreme a Ucrainei, a numit „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile de pace. Mai mult, oficialul ucrainean afirmă că războiul se va încheia atunci când Ucraina va recupera Peninsula Crimeea.

  • Recunoașterea oficială legală a ocupației teritoriilor ucrainene de către Rusia;
  • Limitarea numărului Forțelor de Apărare ale Ucrainei;
  • Veto extern asupra dreptului Ucrainei de a participa în anumite blocuri sau alianțe internaționale.

În această seară, grupul de lucru care a participat la discuțiiel din Geneva îi va raporta președintelui Zelenski la Kiev, după care vor fi stabiliți următorii pași.

15:24

UPDATE. În SUA, „planul de pace” pentru Ucraina a fost comparat cu o înțelegere făcută cu Hitler înainte de Al Doilea Război Mondial

Democratul Mark Warner, membru în Comitetul pentru Informații, a declarat că așa-numitul plan de pace al lui Donald Trump nu este altceva decât o capitulare a Ucrainei. A comparat documentul cu Acordul de la München — când lumea dorea „doar liniște”, dar a primit Al Doilea Război Mondial. Warner spune că dacă Ucrainei i se va impune o astfel de variantă, atunci Xi Jinping ar putea decide că Occidentul este complet slab și să atace Taiwanul. Și acesta este doar începutul.

14:59

UPDATE. Nicușor Dan are o altă abordare pentru planul lui Trump: „Negocierile de pace trebuie să țină cont de securitatea Republicii Moldova”

Nicușor Dan a participat astăzi, prin video-conferință, la discuțiile privind planul Uniunii Europene de a implementa pacea în Ucraina și pașii care trebuie urmați. Președintele României dorește ca viitorul plan de pace să țină cont și de securitatea Republicii Moldova.

„Am făcut schimb de opinii și evaluări cu privire la cele mai recente evoluții privind procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul puternic al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și implementarea procesului de pace pentru Ucraina. Am subliniat în timpul intervenției mele că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect” a declarat președintele României, Nicușor Dan.

14:27

UPDATE. Vladimir Putin și Recep Erdogan au discutat la telefon despre Ucraina

În cadrul convorbirii telefonice, Vladimir Putin și președintele Turciei, Recep Erdogan, și-au exprimat opiniile cu privire la situația din jurul Ucrainei, inclusiv în contextul propunerilor americane pentru soluționarea războiului, a anunțat la Kremlinul. Vladimir Putin a menționat că aceste propuneri, în forma în care le-am studiat, se înscriu în discuțiile de la întâlnirea ruso-americană de la nivel înalt din Alaska și, în principiu, pot constitui baza unei soluționări finale pașnice

Erdogan i-a împărtășit lui Putin impresiile sale după călătoria la summit-ul G20 și întâlnirile cu liderii mai multor țări participante, informează Kremlinul. Președintele Turciei a și-a arătat disponibilitatea de a oferi sprijin în problema negocierilor de pace cu Ucraina.

14:14

UPDATE: Washington Post: Președintele Donald Trump nu a fost „prea implicat” în detaliile planului de pace pentru încheierea războiului din Ucraina

Washington Post citează un oficial american sub protecția anonimatului, care a spus că președintele SUA Donald Trump nu a fost „prea implicat” în detaliile planului de pace privind războiul ruso-ucrainean.

WP citează sub condiția anonimatului cuvintele unui oficial american, care a declarat că a primit doar instrucțiuni generale privind negocierile.

„Îi spui: «Voi încerca să fac o înțelegere». El spune: «Grozav, încearcă să faci ce poți». Și acestea sunt toate informațiile pe care le are”, a spus oficialul.

El a adăugat, de asemenea, că la Washington domnea „haosul absolut”, deoarece nici măcar oamenii Casei Albe „nu știau ce se întâmplă”.

Același lucru a fost spus și de un oficial european, care a precizat că, pe 21 noiembrie, capitala SUA a fost „aproape surprinsă de toate acestea”.

„De obicei, când există mai multe [informații], sentimentele sunt diferite. […] Am simțit că Washingtonul a fost surprins de acțiunile lui Witkoff (reprezentantul special al SUA Steve Witkoff – ed.)”, a adăugat el.

Ca o reamintire, Bloomberg a scris anterior că planul de pace pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pe care SUA l-au prezentat Ucrainei, a fost elaborat în octombrie de către reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Trump, Jared Kushner, împreună cu trimisul rus Kirill Dmitriev, la Miami.

Conform publicației, secretarul de stat american Marco Rubio nu era la curent cu elaborarea planului de pace. Președintele american Donald Trump nu a participat la proces, dar a aprobat planul de pace al lui Witkoff și Dmitriev după ce l-a analizat.

De asemenea, s-a relatat că oficialii americani se consultau în secret cu oficialii ruși pentru a dezvolta un nou „plan de pace” pentru Ucraina.

13:21

UPDATE. Planul lui Trump pentru Ucraina a divizat Partidul Republican din SUA, relatează Financial Times

Financial Times  menționează că mai mulți membri ai Congresului SUA și-au exprimat deschis dezacordul față de plan. Potrivit acestora, propunerea ar servi mai mult intereselor Rusiei decât celor ale Ucrainei.

13:09

UPDATE: Președintele Finlandei: „Există probleme nerezolvate după întâlnirea dintre SUA și Ucraina de la Geneva”

Postare X – Alexander Stubb

Discuțiile dintre Statele Unite și Ucraina, care au avut loc la Geneva pe 23 noiembrie, au înregistrat progrese, dar mai multe probleme cheie au rămas nerezolvate. Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat acest lucru după o conversație telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Orice decizie care ține de competența UE sau NATO va fi discutată și luată individual de către membrii UE și NATO”, a scris dl Stubb pe contul de socializare al lui X. Președintele finlandez a salutat, de asemenea, progresele realizate în cadrul discuțiilor de la Geneva.

Casa Albă a anunțat că părțile au fost de acord cu majoritatea prevederilor planului de pace modificat. O declarație comună a Washingtonului și Kievului a afirmat că orice acord viitor trebuie să susțină suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace stabilă și justă. Delegația ucraineană a recunoscut că actualul proiect de acord reflectă interesele naționale ale țării.

13:06

UPDATE. Kievul a identificat „linii roșii” în negocierile de pace cu Rusia

Recunoașterea teritoriilor și restricțiile impuse forțelor armate din Ucraina sunt considerate prioritare în discuțiile privind soluționarea păcii.

Acest lucru a fost declarat de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, la o conferință parlamentară din Suedia, relatează Reuters.

El a menționat, de asemenea, că aderarea la UE și NATO ar trebui să fie elemente ale garanțiilor de securitate ale Ucrainei și ale oricărui plan de pace.

Președintele Radei Supreme, printre altele, a atras atenția asupra faptului că prevederile conținute în propunerea de pace a SUA contrazic cerințele declarate ale părții ucrainene.

Washingtonul a prezentat Kievului un plan în 28 de puncte care ar impune Kievului să renunțe la teritorii suplimentare, să își reducă dimensiunea forțelor armate și să abandoneze speranțele de a se alătura alianței militare occidentale NATO.

Săptămâna trecută au ieșit la iveală detalii despre planul președintelui american Donald Trump pentru Ucraina. Acesta include 28 de puncte, inclusiv refuzul NATO de a desfășura trupe în Ucraina și recunoașterea de facto a Crimeei și a regiunilor Donețk și Luhansk ca teritorii rusești. Uniunea Europeană a pregătit un contra-plan format din 24 de puncte. Țările europene l-au prezentat Washingtonului în weekend. Pe 23 noiembrie, au avut loc la Geneva discuții între oficiali americani și ucraineni, unde părțile au finalizat proiectul planului de pace. O declarație comună a celor două țări a anunțat progrese semnificative în reconcilierea pozițiilor lor.

ABC a relatat că reprezentanții SUA doresc să organizeze o întâlnire separată cu delegația rusă pe tema planului de pace ucrainean. Sursele postului nu au specificat când ar putea avea loc aceasta.

12:42

UPDATE. Donald Trump spune că „s-ar putea să se întâmple ceva bun” cu pacea din Ucraina

Cum s-a trezit în această dimineață, Donald Trump a postat pe pagina de socializare Truth Social că discuțiile despre pace dintre delegația americană și cea ucraineană au un deznodământ favorabil păcii.

„Este oare posibil să se facă progrese mari în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun”, a postat Donald Trump pe Truth Social.

12:06

UPDATE. Trump ar putea prelungi termenul limită al planului SUA cu o săptămână

Administrația Statelor Unite ar putea amâna cu o săptămână termenul stabilit anterior, 27 noiembrie,  pentru acceptarea de către Ucraina a planului de pace. Acest lucru a fost raportat de RBK-Ucraina, cu trimitere la The Economist. „Termenul lui Donald Trump, stabilit până pe 27 noiembrie, pentru susținerea planului de pace al Ucrainei poate fi prelungit cu încă o săptămână”, au precizat sursele publicației.

Ieri, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat, în urma primei zile de negocieri, că există o înțelegere că termenul limită pentru semnarea unui acord de pace stabilit pentru Ucraina de președintele SUA, Donald Trump, ar putea fi amânat semnificativ. Însă cancelarul german Friedrich Merz a declarat anterior că este puţin probabil ca planul de pace al SUA să fie semnat până la termenul stabilit de președintele Donald Trump până pe 27 noiembrie, când Statele Unite sărbătoresc „Ziua Recunoştinţei”.

12:06

UPDATE. Donbas și NATO, principalele obstacole în negocierile dintre Kiev și Washington

Regiunea Donbas și aderarea la alianța NATO au devenit principalele „obstacole” în negocieri, unde Kievul și Washingtonul nu au reușit să ajungă la un acord pe aceste chestiuni cheie la Geneva

Mass-media ucraineană, citând surse, scrie că negocierile dintre delegațiile Ucrainei și SUA de la Geneva s-au blocat pe două dintre cele mai sensibile subiecte — retragerea forțelor armate ucrainene din Donbas și cursul Ucrainei spre NATO. Potrivit surselor, aceste teme au fost ridicate acum la nivelul negocierilor personale dintre Vladimir Zelenski și Donald Trump, care ar putea avea loc săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare.

Cererea planului lui Trump privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas a devenit „unul dintre cele mai controversate puncte”. Totuși, părțile au reușit să avanseze pe alte linii: numărul forțelor armate ucrainene, centrala nucleară de la Zaporojie, schimbul de prizonieri și întoarcerea persoanelor condamnate — aceste puncte, potrivit RBC-Ucraina, au fost corectate.

11:41

UPDATE. Kremlinul nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului SUA pentru Ucraina

Kremlinul nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului SUA pentru Ucraina, anunță purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.
El a menționat că în textul trimis anterior Moscovei „au fost făcute unele corecturi”.
„Rusia nu a primit deocamdată textul oficial al planului SUA pentru o reglementare a conflictului din Ucraina, ajustat în urma consultărilor dintre SUA și Ucraina la Geneva”, susține Peskov.
„Nu am văzut încă niciun plan, am citit doar declarațiile privind rezultatele discuțiilor care au avut loc la Geneva”, a spus el. „Nu am primit încă nimic oficial”. 

Cu toate acestea Moscova respinge orice compromise în planul de pace pentru Ucriana. Rusia nu poate renunța la cerințele anterioare, anunță BILD care citează MAR al Federației Ruse.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. Foto: Mediafax

11:35

UPDATE. Țările UE se tem că SUA nu le vor permite să participe la negocierile privind Ucraina

Țările UE se tem că SUA nu le vor permite să participe la negocierile privind Ucraina, relatează CNN, citând un diplomat occidental sub protecția anonimatului. Acest lucru se poate întâmpla în contextul în care reprezentanții Uniunii Europene încearcă să aducă modificări planului propus de Washington pentru soluționarea conflictului ucrainean.

11:30

UPDATE. Cancelarul Germaniei a respins ideea de a readuce Rusia în G7, chiar dacă este prevăzută în „planul de pace” al lui Trump

Friedrich Merz critică unul dintre cele mai controversate puncte ale „planului de pace” american. Cancelarul german nu este de acord cu ideea administrației Trump de a permite Rusiei să revină în G7. Merz a declarat că nu există dispoziție pentru asta în Europa.

„În acest moment nu văd nicio disponibilitate printre cei șase membri ai G7, în afară de SUA, de a primi din nou Rusia în grup”, a spus Merz.

11:23

UPDATE. Marco Rubio: „Discuțiile vor continua la nivel tehnic”

Rubio a părăsit Geneva și s-a îndreptat spre Washington după negocierile privind Ucraina, relatează CNN, citând surse. Secretarul de stat al SUA a declarat că discuțiile vor continua la nivel tehnic. De asemenea, și-a exprimat optimismul că decizia privind Ucraina va fi luată „în termeni rezonabili, foarte curând”.

11:23

UPDATE. Detalii referitoare la locul posibilelor negocieri nu au fost furnizate.

SUA cer Ucraina să adopte planul lor ca bază pentru negocieri, raportează Bloomberg, citând surse. Potrivit agenției, termenul stabilit de Trump, 27 noiembrie, pentru asigurarea sprijinului Ucrainei pentru planul de pace nu este definitiv.

11:23

UPDATE. Europa se pregătește pentru sistarea sprijinului american pentru Ucraina

Europa se pregătește pentru posibilitatea ca SUA să înceteze sprijinul acordat Ucrainei, a raportat Financial Times, citând un oficial european.

Potrivit acestuia, președintele american ar putea opri sprijinul pentru Kiev din cauza dezamăgirii. Delegația SUA dorește să organizeze o întâlnire separată cu reprezentanții Rusiei privind Ucraina, informează ABC, citând un oficial american.

11:23

UPDATE. Casa Albă nu a stabilit ziua pentru vizita lui Zelenski

Casa Albă nu a stabilit încă data pentru vizita lui Volodimir Zelenski sau pentru contactele dintre SUA și Rusia, a raportat postul de televiziune CBS News, citând surse.

11:23

UPDATE. Planul de lucru al SUA s-a schimbat în urma întâlnirii de la Geneva

Planul de lucru al Statelor Unite privind pacea din Ucraina s-a schimbat în urma negocierilor de la Geneva, a raportat publicația The New York Times, citând un oficial occidental.

11:15

UPDATE. Delegațiile SUA și Ucrainei la Geneva au convenit asupra majorității punctelor planului american

Delegațiile SUA și Ucrainei la Geneva au convenit asupra majorității punctelor planului american arată publicația RBC-Ucraina, citând surse.

Au fost convenite punctele privind numărul forțelor armate ucrainene și formatul schimbului de prizonieri, precum și prevederile referitoare la centrala nucleară de la Zaporojie. Publicația nu oferă însă formulările noi ale acestor puncte. Pe de altă parte, SUA au promis să ia în considerare problema securității Uniunii Europene și NATO la adoptarea oricărui acord de pace privind Ucraina, scrie Politico, citând diplomați. Diplomații au remarcat că Europa și Kievul consideră că pozițiile lor în negocierile de la Geneva s-au consolidat.

Negociatorii americani și ucraineni, reuniți ieri la Geneva, au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat” și intenționează să continue să lucreze „intensiv” la un plan de pace pentru Uraina în următoarele zile, au anunțat, peste noapte, SUA și Ucraina într-o declarație comună. Cele două state au descris întâlnirea drept una „extrem de productivă”

Potrivit sursei citate, cele două state vor rămâne în contact cu partenerii europeni pe măsură ce procesul avansează.

„La 23 noiembrie 2025, reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit la Geneva pentru discuții privind propunerea de pace a SUA. Discuțiile au fost constructive, concentrate și respectuoase, subliniind angajamentul comun de a realiza o pace justă și durabilă.

Ambele părți au convenit că discuțiile au fost extrem de productive. Discuțiile au arătat progrese semnificative în direcția alinierii pozițiilor și identificării pașilor următori clari. Aceștia au reafirmat că orice acord viitor trebuie să susțină pe deplin suveranitatea Ucrainei și să ofere o pace durabilă și justă. În urma discuțiilor, părțile au elaborat un cadru de pace actualizat și perfecționat. Delegația ucraineană și-a reafirmat recunoștința pentru angajamentul ferm al Statelor Unite și, personal, al președintelui Donald J. Trump, pentru eforturile lor neobosite menite să pună capăt războiului și pierderilor de vieți omenești.

Ucraina și Statele Unite au convenit să continue lucrările intensive la propunerile comune în zilele următoare. De asemenea, vor rămâne în contact strâns cu partenerii lor europeni pe măsură ce procesul avansează. Deciziile finale în cadrul acestui cadru vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite. Ambele părți și-au reiterat disponibilitatea de a continua să colaboreze pentru a asigura o pace care să asigure securitatea, stabilitatea și reconstrucția Ucrainei.“, se arată în declarația publicată de Casa Albă.

Rubio: „mai sunt multe de făcut înainte ca acordul final să fie prezentat Rusiei“

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat „progrese extraordinare” în ceea ce privește perfecționarea unui plan susținut de SUA, dar că „mai sunt multe de făcut” înainte ca vreun acord final să poată fi prezentat Rusiei.

Proiectul inițial al planului, ale cărui detalii au fost divulgate săptămâna trecută, a fost primit cu prudență de Rusia, dar nu și de liderii de la Kiev și Europa, care l-au considerat prea favorabil Kremlinului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că există „semnale că echipa președintelui Donald Trump ne aude”.

Într-o declarație adresată reporterilor, duminică seară, Rubio a declarat că echipele de negociere de la Geneva au avut o „zi foarte bună”.

El a spus că obiectivul principal a fost acela de a încerca să restrângă „punctele deschise” din planul american și că părțile implicate au realizat acest lucru „într-un mod substanțial”. Cu toate acestea, cel mai important diplomat american a declarat că orice acord final va trebui să fie convenit de președinții Ucrainei și SUA înainte de a putea fi prezentat Rusiei și că încă mai sunt negociate unele chestiuni.

Relatările despre întâlnire au apărut la câteva ore după ce Trump i-a acuzat pe liderii Ucrainei că nu arată „nicio recunoștință” față de eforturile SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele SUA a subliniat, de asemenea, că Europa – unde Kievul are unii dintre cei mai loiali aliați ai săi – continuă să cumpere petrol din Rusia. Moscova se bazează în mare măsură pe exporturile sale de petrol și gaze pentru a-și continua finanța războiul din Ucraina.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: 

Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Din seria „AȘA NU”: Salvamontiștii, chemați să intervină după ce un turist s-a „udat” în pădure