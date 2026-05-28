Prima pagină » Știri externe » Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene

Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene

Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Autoritățile italiene au arestat trei persoane acuzate pentru trafic de droguri și au confiscat active în valoare de 200 milioane de euro de la membrii unei rețele infracționale.  Procurorii anti-mafia susțin că au dat joi o „lovitură dură” mafiei siciliene, care încă încearcă să se refacă financiar după arestările și confiscările de bunuri și active din ultimii ani. 

Cei trei persoane arestate făceau parte dintr-o rețea infracțională care a fost  condusă de Matteo Messina Denaro, cunoscut ca „Diabolik” (după numele unui personaj din benzile desenate italiene), fostul șef al mafiei siciliene din Castelvetrano.

Activele confiscate

Potrivit Associated Press, poliția a confiscat lingouri de aur cu o greutate de 12 kilograme, ceasuri scumpe,  20 de vile de lux și bancnote, toate aceste active valorând 200 de milioane de euro (echivalentul a 232 de milioane de euro). În cadrul anchetei care a durat timp de decenii, poliția a constatat că banii erau proveniți din traficul de droguri.  Peste 150 de ofițeri de la poliția financiară italială au efectuat percheziții în Italia, dar și în alte țări, precum Andorra, Insulele Cayman, Elveția, Liban, Monaco, Spania și Gibraltar.

Procurorul național antimafia din Italia, Giovanni Melillo, a vorbit presei italiene despre efortul de amploare efectuat de autorități pentru a demonta infrastructura economică a mafiei siciliene și de a împiedica reclădirea rețelei criminale ce a fost capabilă timp de decenii să exercite o influență financiară și socială la nivel global.

Cine a fost „Diabolik”?

Matteo Messina Denaro sau „Diabolik”, născut în 1962, în Castelvetrano, Sicilia, a fost fiul lui „Don Ciccio” (Francesco Messina Denaro), „capo mandamento” din comuna italiană.  Matteo Messina a devenit ulterior unul dintre liderii Cosa Nostra și șef al mafiei siciliene.  Era portretizat ca un  mafiot playboy nemilos și afemeiat. Conducea o mașină sport Porsche, purta un ceas Rolex Daytona,ochelari de soare Ray Ban, haine elegante de la Giorgio Armani și Versace și era pasionat după jocurile pe calculator. A fost acuzat că a ucis un proprietar de hotel sicilian care l-a acuzat că aducea fete tinere la cazare.

După atacurile cu bombă din 1993 de la Capaci și Via D’Amelio, în care trei procurori și-au pierdut viața, a devenit unul dintre cei mai căutați oameni la nivel internațional.  Potrivit Forbes, în 2010 era inclus în clasamentul „10 cei mai puternici infractori din lume”.  În 1999, a fost condamnat la închisoare pe viață, în absență, după ce a ucis un paznic al unei închisori din Palermo.

După moartea șefilor mafiei siciliene Bernardo Provenzano și a lui Salvatore Riina, Messina Denaro a devenit ultimul șef necontestat al mafiei siciliene. A fost arestat pe 16 ianuarie 2023, lângă o clinică privată din Palermo, unde efectuase chimioterapie sub identitate falsă pentru cancer de colon.  A intrat în comă în urma unui tratament primit pentru cancer, iar pe 25 septembrie 2023, a murit la vârsta de 61 de ani.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: „Ultimul NAȘ”: Șeful mafiei siciliene, Matteo Denaro, a murit

Recomandarea video

Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Arheologii au descoperit cele mai vechi unelte de lemn din istoria omenirii
ULTIMA ORĂ Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
19:27
Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
FLASH NEWS Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
19:01
Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
UTILE Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină
18:55
Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină
FLASH NEWS Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
18:38
Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
UTILE Nutriționiștii explică că greșeala pe care o faci seara te determină să te trezești la 3 dimineața
18:34
Nutriționiștii explică că greșeala pe care o faci seara te determină să te trezești la 3 dimineața
EXCLUSIV Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro
18:29
Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro

Cele mai noi

Trimite acest link pe