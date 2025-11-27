Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cum s-au anulat alegerile din 2024 pentru a i se face culoar lui Nicușor Dan. Tucă: Puteau să anuleze turul întâi, dar au anulat cu totul

Cum s-au anulat alegerile din 2024 pentru a i se face culoar lui Nicușor Dan. Tucă: Puteau să anuleze turul întâi, dar au anulat cu totul

27 nov. 2025, 15:38, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Gândul Ionuț Cristache și Marius Tucă au analizat, la un an de la anularea alegerilor din 24 noiembrie 2024, mecanismele și interesele din spatele acestui eveniment unic după Revoluție. Marius Tucă a explicat de ce este evident că anularea alegerilor de către CCR a avut ca obiectiv final eliminarea lui Călin Georgescu și pregătirea culoarului pentru candidatura ulterioară a lui Nicușor Dan. 
În viziunea jurnalistului Marius Tucă, decizia CCR a avut în spate un obiectiv absolut clar, scoaterea din cursă a câștigătorului primului tur al scrutinului din 24 noiembrie, suveranistul Călin Georgescu.

Toată televiziunea de partid și de stat nu făceau altceva decât să-l marteleze pe Georgescu

Marius Tucă: În ultimă instanță au luat hotărârea să anuleze alegerile cu totul. Pentru că puteau să anuleze turul întâi și să se reia turul întâi.
Ionuț Cristache: Cu același setup.
Tucă: Eventual, dar fără Călin Georgescu. Se hotărâseră de atunci că se anulează cu totul alegerile pentru Nicușor Dan.
Cristache: Asta crezi și tu?

Semnul evident că Lasconi nu mai avea nicio șansă

Tucă: Da, dar de ce? Pentru că în săptămâna aia de foc, în care era o mare bătălie între Lasconi și Georgescu, de fapt toată televiziunea de partid și de stat nu făceau altceva decât să-l marteleze pe Georgescu.
Cristache: Știi că alergau pesediștii până în oraș să-și declare susținerea pentru Lasconi?
Tucă: Da, știu mitingul ăla al lui Lasconi,unde au fost toți aceia acolo, de la Rebengiuc la cine vrei și nu vrei. Pentru că și-au dat seama în momentul ăla că Lasconi nu are nicio șansă, nicio șansă, niciodată, niciodată în turul 2. Și atunci au anulat cu totul alegerile.
În acest context, Marius Tucă a mai observat că fostul președinte a fost complice al acțiunii de anulare a alegerilor, lui Klaus Iohannis dându-i-se asigurări că nu va păți nimic.
