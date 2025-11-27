Semnul evident că Lasconi nu mai avea nicio șansă

Cristache: Asta crezi și tu?

Tucă: Eventual, dar fără Călin Georgescu

Tucă: Eventual, dar fără Călin Georgescu . Se hotărâseră de atunci că se anulează cu totul alegerile pentru Nicușor Dan.

Pentru că puteau să anuleze turul întâi și să se reia turul întâi.

Marius Tucă: În ultimă instanță au luat hotărârea să anuleze alegerile cu totul.

Marius Tucă: În ultimă instanță au luat hotărârea să anuleze alegerile cu totul. Pentru că puteau să anuleze turul întâi și să se reia turul întâi.

Tucă: Da, dar de ce? Pentru că în săptămâna aia de foc, în care era o mare bătălie între Lasconi și Georgescu, de fapt toată televiziunea de partid și de stat nu făceau altceva decât să-l marteleze pe Georgescu.

Cristache: Știi că alergau pesediștii până în oraș să-și declare susținerea pentru Lasconi?