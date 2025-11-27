AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
27 noiembrie. Scandalul „TikTok” continuă. După ce a spus că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea lui Georgescu în online, președintele Iohannis mută surprinzător și convoacă CSAT. AEP publică sumele cheltuite de prezidențiabili în campanie, iar doi candidați contestă la CCR rezultatul primului tur al alegerilor
Cristoiu, la un an de la alegerile prezidențiale din 2024: „Scopul anulării alegerilor a fost ca Nicușor Dan să ajungă președinte”