Ediția de marți a emisiunii marca Gândul Ai Aflat! a oferit un dialog între moderatorul Ionuț Cristache și jurnalistul Ion Cristoiu pe tema alegerilor prezidențiale anulate din 2024. În opinia invitatului, scopul anulării alegerilor a fost acela ca Nicușor Dan să devină președintele României, nu scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu.

Ion Cristoiu a explicat că modul în care s-a desfășurat procesul pentru alegerile prezidențiale din 2024 a fost atipic și imposibil de înțeles prin prisma unei simple eliminări a unui candidat. Conform analistului politic, scenariul a fost pregătit astfel încât Nicușor Dan să ajungă în fruntea statului, indiferent de ceilalți competitori.

„Ciolacu la 12 era președinte. Peste noapte a devenit Lasconi. E o chestie imposibilă. Întrebați orice sociolog”.

Care a fost scopul real al anulării alegerilor

Invitatul a subliniat că premisele care circulau în presă, conform cărora anularea ar fi vizat excluderea lui Călin Georgescu, sunt complet eronate. Potrivit analistului, întreaga operațiune a fost gândită astfel încât puterea să fie preluată de actualul președinte, Nicușor Dan, iar decizia de anulare, după părerea lui Cristoiu, a fost luată încă din primul tur de scrutin.

Cristoiu: Nu mai putem înțelege nimic din ce s-a întâmplat dacă plecăm de la premisa că scopul a fost scoaterea lui Călin Georgescu.

Cristache: Dar care a fost scopul?

Cristoiu: Scopul a fost – președinte Nicușor Dan. Și după părerea mea, voi spune o prostie și mai mare, anularea era decisă înainte de primul tur.

Cristoiu: Dacă intra Ciolacu în al doilea tur, da? Puteai să anulezi?

Cristache: Păi nu

Cristoiu: Dar cu Lasconi și cu Călin Georgescu ai fi putut s-o anulezi?

Cristache: Nu

Cristoiu: Ba da. Păi reacția. Aveam Ciolacu, da? Care cred că avea și o parte din sistem. Și el intra în turul doi. Cum anulai? Pentru că sărea un întreg partid. Cine a sărit la ăștia doi? Ați uiat că tefeliștii și userișii nu au protestat? Nu vi s-a părut ciudat?

Cristache: Ba da.

Cristoiu: Nu era normal să zică, băi, dar câștiga ea. Deci eu cred că el a fost gândit dinainte.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

25 noiembrie. Rezultatele finale ale prezidențialelor provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi, declarați câștigători. Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri

Ion Cristoiu, ironic după incidentul cu drona din Republica Moldova: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo”