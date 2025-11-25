Valentin Stan: Planul de PACE din Ucraina a fost negociat de ruși cu americani, fără ucraineni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre modalitățile de negociere dintre ruși și americani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre ce tehnici de negociere au fost folosite în relația dintre americani și ruși. Acesta a început prin a aminti că UE nu a fost parte din negociere. Istoricul subliniază că discuțiile de pace au fost între ruși și americani, dar războiul îi are pe ucraineni în mijloc. Analistul a vorbit despre tehnicile de negociere folosite. Printre cele menționate au fost BATNA, ZOPA și walk-away price.
Poți să-mi spui și mie cine a negociat planul de pace? Așa este, de la Uniunea Europeană, nimeni. Eu te-am întrebat nu cine n-a negociat. Cine a negociat? Rușii cu americanii. Până aici e bine. Sigur, numai că problema este între ruși și ucraineni. Războiul cum ar veni acuma. Fii atent aici, ce spune cel bătrân în discuția asta și ce-au făcut americanii. Au făcut o treabă ca la carte. Adică exact cum îi învață pe ăștia Universitatea Harvard, unde micuțul Donald nu mai vrea să dea bani. Deci by the book (n.r. ca la carte). Au mers pe BATNA – Alternative To a Negotiated Agreement, ce se poate întâmpla dacă nu ies negocierile. Au mers pe ZOPA – Zone of possible agreement, acolo unde se pot întâlni punctele de vedere ca să iasă un acord. Au luat în vedere așa-zisele red lines (n.r. linii roșii), a walk-away price (n.r. punctul dintr-o negociere dincolo de care o parte nu va mai continua discuția sau nu va mai încheia un acord), adică ce te poate bloca într-un proces de negociere. Și au lucrat by the book, înțelegi? Rușii cu americanii au lucrat ca la carte, lăsând o marjă de manevră pentru ucraineni.