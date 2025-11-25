Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Planul de PACE din Ucraina a fost negociat de ruși cu americani, fără ucraineni

Valentin Stan: Planul de PACE din Ucraina a fost negociat de ruși cu americani, fără ucraineni

Andrei Rosz
25 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Planul de PACE din Ucraina a fost negociat de ruși cu americani, fără ucraineni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre modalitățile de negociere dintre ruși și americaniUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Au mers pe BATNA – Alternative To a Negotiated Agreement, ce se poate întâmpla dacă nu ies negocierile. Au mers pe ZOPA – Zone of possible agreement, acolo unde se pot întâlni punctele de vedere ca să iasă un acord.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre ce tehnici de negociere au fost folosite în relația dintre americani și ruși. Acesta a început prin a aminti că UE nu a fost parte din negociere. Istoricul subliniază că discuțiile de pace au fost între ruși și americani, dar războiul îi are pe ucraineni în mijloc. Analistul a vorbit despre tehnicile de negociere folosite. Printre cele menționate au fost BATNA, ZOPA și walk-away price.

Poți să-mi spui și mie cine a negociat planul de pace? Așa este, de la Uniunea Europeană, nimeni. Eu te-am întrebat nu cine n-a negociat. Cine a negociat? Rușii cu americanii. Până aici e bine. Sigur, numai că problema este între ruși și ucraineni. Războiul cum ar veni acuma. Fii atent aici, ce spune cel bătrân în discuția asta și ce-au făcut americanii. Au făcut o treabă ca la carte. Adică exact cum îi învață pe ăștia Universitatea Harvard, unde micuțul Donald nu mai vrea să dea bani. Deci by the book (n.r. ca la carte). Au mers pe BATNA – Alternative To a Negotiated Agreement, ce se poate întâmpla dacă nu ies negocierile. Au mers pe ZOPA – Zone of possible agreement, acolo unde se pot întâlni punctele de vedere ca să iasă un acord. Au luat în vedere așa-zisele red lines (n.r. linii roșii), a walk-away price (n.r. punctul dintr-o negociere dincolo de care o parte nu va mai continua discuția sau nu va mai încheia un acord), adică ce te poate bloca într-un proces de negociere. Și au lucrat by the book, înțelegi? Rușii cu americanii au lucrat ca la carte, lăsând o marjă de manevră pentru ucraineni.

Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
De ce caută astronomii viață într-un sistem stelar dublu, lipsit de exoplanete gigantice?
ANALIZA de 10 Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
10:00
Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
SPORT Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
09:51
Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
UTILE Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
09:49
Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
EXTERNE Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
09:48
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
09:39
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
CONTROVERSĂ Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”
09:25
Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”