Valentin Stan: Planul de PACE din Ucraina a fost negociat de ruși cu americani, fără ucraineni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre modalitățile de negociere dintre ruși și americani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Au mers pe BATNA – Alternative To a Negotiated Agreement, ce se poate întâmpla dacă nu ies negocierile. Au mers pe ZOPA – Zone of possible agreement, acolo unde se pot întâlni punctele de vedere ca să iasă un acord.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre ce tehnici de negociere au fost folosite în relația dintre americani și ruși. Acesta a început prin a aminti că UE nu a fost parte din negociere. Istoricul subliniază că discuțiile de pace au fost între ruși și americani, dar războiul îi are pe ucraineni în mijloc. Analistul a vorbit despre tehnicile de negociere folosite. Printre cele menționate au fost BATNA, ZOPA și walk-away price.