Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Nicușor Dan nu are curajul să desecretizeze stenogramele CSAT pentru că ar pleca a doua zi”

Bianca Dogaru
25 nov. 2025, 08:35, Actualitate
Liderul suveraniștilor, Călin Georgescu, s-a prezentat astăzi la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

UPDATE: Călin Georgescu a făcut declarații după semnarea controlului judiciar

Călin Georgescu: „Rugăciunea neîncetată este o mare putere. Fiind foarte aproape Ziua Națională, la care ne rugăm să fie așa cum ne dorim, confirm că voi fi prezent la Alba Iulia pe 1 decembrie, alături de poporul român. Am văzut și eu că Nicușor Dan spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine. Eu am despre el doar certitudini. Și certitudini are tot poporul român față de el. Și sistemul are certitudini despre el. În noaptea de 24 noiembrie 2024, Nicușor Dan se pregătea să devină președinte și a cerut serviciilor secrete să fiu anchetat. Asta dovedește foarte clar că băiatul ăsta bătea cadența unui narativ preluat de sistem și de justiție. El nu are curajul să desecretizeze stenogramele CSAT pentru că ar pleca a doua zi. În plus, nu va spune nimic despre sponsorizările de milioane de euro din campania lui, dar în schimb cere legitimitate și transparență. Eu am un mesaj: Cer instituțiilor publice, astăzi, să desecretizeze stenogramele CSAT și ședinței informale CCR din pre-ziua alegerilor. Le pot cere acest lucru și în limba franceză penru că am înțeles că sunt mai eficienți în franceză. Se vede că justiția a fost complice la această lovitură de stat. Eu spun așa sistemului: în această țară, pe voi vă încurcă poporul. Ei ar guverna netulburați, fără rușine, fără poporul român. Se joacă poker cu principiile, într-o crâșmă numită de sistem – statul român.”

UPDATE 11:00: Călin Georgescu a ajuns la sediul de poliție. Oamenii au scandat „Călin Georgescu este președinte”

UPDATE: Mai multe persoane au venit încă de la primele ore ale dimineții în fața sediului pentru a-și arăta sprijinul față de liderul suveranist.

Oamenii strigă în repetate rânduri „Unitate națională!” și s-au strâns, ca de obicei, cu multe steaguri naționale, portavoci și portrete ale conducătorilor români.

S-au montat garduri de protecție atât la intrarea în secția de poliție din Buftea cât și pe trotuar, pentru a delimita zona, iar mai multe forțe de ordine au fost mobilizate deja la fața locului.

În urmă cu un an, Georgescu a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale alături de Elena Lasconi. Din 26 februarie 2025, acesta este sub control judiciar, acuzat de mai multe infracțiuni grave.

Surse foto: Mediafax foto

Mediafax
