Președintele Serbiei și familia acestuia au fost țintele unei tentative de asasinat. Ce planuri aveau persoanele implicate

Autoritățile din Serbia au dejucat o nouă tentative de asasinat care îl viza pe președintele Aleksandar Vucic și pe membrii familiei sale, conform comunicatului Ministerului de Interne din Serbia. Cele două persoane implicate au fost arestate iar în prezent se află în arest preventive pentru 48 de ore.

De-a lungul carierei sale politice Vucic a fost subiectul mai multor tentative de asasinat sau atacuri. Precedentul incident, din octombrie 2025, a avut loc în fața Parlamentului din Belgrad, când a avut loc un atac armat soldat cu un rănit.

„Membri ai Ministerului Afacerilor Interne, Direcției de Poliție Criminală – Serviciul de Combatere a Criminalității și ofițeri de poliție ai PU Kraljevo, în cooperare cu membri ai Agenției de Securitate și Informații, i-au arestat pe D.R. (1975) și M.R. (1983), ambii din Kraljevo, din cauza existenței unor motive de suspiciunea că, în calitate de coautori, au comis infracțiunea de pregătire a unui act împotriva ordinii constituționale și securității Serbiei, în legătură cu infracțiunea de atentat la ordinea constituțională. Aceștia sunt suspectați de conspirație la schimbarea violentă a ordinii constituționale a Republicii Serbia și răsturnarea celor mai înalte organe de stat în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, prin aranjarea achiziției de arme și a unui atac asupra vieții și corpului Președintelui Republicii Serbia, soției și copiilor acestuia, în așa fel încât să-i priveze de viață, precum și de un atac asupra membrilor MUP al Republicii Serbia, în așa fel încât să provoace vătămări corporale membrilor MUP” se arată în comunicatul MAI.

Aceștia sunt acuzați de conspirație pentru schimbarea violentă a ordinii constituționale a Serbiei și răsturnarea celor mai înalte instituții de stat în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, anunță Ministerul de Interne de la Belgrad. Cei doi au convenit să cumpere arme pentru a lansa un atac asupra președintelui Serbiei și asupra soției și copiilor acestuia.

