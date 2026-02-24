Un bărbat a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume. Cum a reușit să își creeze, fără să vrea, „o întreagă armată”

Efortul unui inginer software de a-și controla propriul aspirator cu un controller de jocuri video i-a permis, fără să vrea, să arunce o privire în casele a mii de oameni folosind aproape 7.000 de aspiratoare robot din 24 de țări.

În timp ce își construia propria aplicație de control de la distanță, Sammy Azdoufal a folosit un asistent de codare bazat pe inteligență artificială pentru a-l ajuta să descifreze modul în care robotul comunică cu serverele cloud. La scurt timp, acesta a descoperit că aceleași acreditări care i-au permis să vadă și să controleze propriul aspirator îi ofereau și acces la transmisiuni live de la cameră, sunet de la microfon, hărți și date de stare de la aproximativ alte 7.000 de aspiratoare din alte 24 de țări.

Breșa de securitate a expus efectiv o armată de roboți conectați la internet care, în mâini greșite, s-ar fi putut transforma în instrumente de supraveghere, toate acestea fără ca proprietarii lor să știe vreodată. Sammy Azdoufal a ales să nu exploateze acest lucru și a făcut public incidentul.

Robotul în cauză este DJI Romo, un aspirator autonom de uz casnic lansat pentru prima dată în China anul trecut și care se extinde în prezent în alte țări. La fel ca alte aspiratoare robot, este echipat cu o gamă de senzori care îl ajută să navigheze în împrejurimi și să detecteze obstacolele. Utilizatorii îl pot programa și controla prin intermediul unei aplicații.

Acest incident subliniază un avertisment al experților în securitate cibernetică, care spun că dispozitivele conectate la internet și alte dispozitive inteligente pentru casă sunt ținte atractive pentru hackeri. Pe măsură ce tot mai multe persoane adoptă dispozitive inteligente, vulnerabilități similare ar putea deveni mai greu de detectat.

Recomandările autorului: