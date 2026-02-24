Prima pagină » Știri externe » Un bărbat a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume. Cum a reușit să își creeze, fără să vrea, „o întreagă armată”

Un bărbat a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume. Cum a reușit să își creeze, fără să vrea, „o întreagă armată”

24 feb. 2026, 15:30, Știri externe
Un bărbat a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume. Cum a reușit să își creeze, fără să vrea, „o întreagă armată”

Efortul unui inginer software de a-și controla propriul aspirator cu un controller de jocuri video i-a permis, fără să vrea, să arunce o privire în casele a mii de oameni folosind aproape 7.000 de aspiratoare robot din 24 de țări.

În timp ce își construia propria aplicație de control de la distanță, Sammy Azdoufal a folosit un asistent de codare bazat pe inteligență artificială pentru a-l ajuta să descifreze modul în care robotul comunică cu serverele cloud. La scurt timp, acesta a descoperit că aceleași acreditări care i-au permis să vadă și să controleze propriul aspirator îi ofereau și acces la transmisiuni live de la cameră, sunet de la microfon, hărți și date de stare de la aproximativ alte 7.000 de aspiratoare din alte 24 de țări.

Breșa de securitate a expus efectiv o armată de roboți conectați la internet care, în mâini greșite, s-ar fi putut transforma în instrumente de supraveghere, toate acestea fără ca proprietarii lor să știe vreodată. Sammy Azdoufal a ales să nu exploateze acest lucru și a făcut public incidentul.

Robotul în cauză este DJI Romo, un aspirator autonom de uz casnic lansat pentru prima dată în China anul trecut și care se extinde în prezent în alte țări. La fel ca alte aspiratoare robot, este echipat cu o gamă de senzori care îl ajută să navigheze în împrejurimi și să detecteze obstacolele. Utilizatorii îl pot programa și controla prin intermediul unei aplicații.

Acest incident subliniază un avertisment al experților în securitate cibernetică, care spun că dispozitivele conectate la internet și alte dispozitive inteligente pentru casă sunt ținte atractive pentru hackeri. Pe măsură ce tot mai multe persoane adoptă dispozitive inteligente, vulnerabilități similare ar putea deveni mai greu de detectat.

Recomandările autorului:

Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu

Fondatorul Telegram este acuzat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste”. După Franța, Pavel Durov are dosar penal și la Moscova

La începutul războiului, SUA i-a oferit lui Zelenski o cale de scăpare, dar el a cerut „arme, nu un taxi”. Mesajul lui Zelenski la 4 ani de conflict

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
17:06
Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
APĂRARE Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
16:41
Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
PACE ÎN UCRAINA Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate
16:23
Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate
FLASH NEWS Președintele Serbiei și familia acestuia au fost țintele unei tentative de asasinat. Ce planuri aveau persoanele implicate
15:29
Președintele Serbiei și familia acestuia au fost țintele unei tentative de asasinat. Ce planuri aveau persoanele implicate
PACE ÎN UCRAINA Patru ani de război. Kremlinul spune că obiectivele sale nu au fost încă atinse: „Operațiunea militară specială continuă”
15:01
Patru ani de război. Kremlinul spune că obiectivele sale nu au fost încă atinse: „Operațiunea militară specială continuă”
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi găsit „Sfântul Graal” al computerelor cuantice
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
17:05
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
CONTROVERSĂ CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
16:57
CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
SPORT Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
16:54
Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
UTILE Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
16:53
Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
SPORT Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record
16:40
Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record
UTILE Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
16:39
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe