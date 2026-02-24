Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, torpilat de români, după postarea despre susținerea Ucrainei: „Să îți înfometezi propriul popor ca să salvezi alte nații se numește trădare”

Ruxandra Radulescu
24 feb. 2026, 15:26, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-o postare ce marchează patru ani de la începerea războiului din Ucraina, că Guvernul României susține țara vecină în conflictul armat inițiat de Federația Rusă. Utilizatorii au reacționat virulent la adresa prim-ministrului, pe care l-au acuzat că îi neglijează pe români pentru a ajuta un alt popor.

Mesajul lui Bolojan, în care reafirmă sprijinul României pentru Ucraina, la patru ani de la izbucnirea războiului, nu a fost bine primit de mulți români.

„Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace.
Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, a transmis premierul.

„Să îți înfometezi propriul popor ca să salvezi alte nații, se numește trădare”

După un an de măsuri draconice, în care prețurile și taxele au explodat, iar veniturile au scăzut, cetățenii i-au reproșat lui Bolojan lipsa de empatie pe care o manifestă față de români.

„Poate ne spuneți și nouă cât ne costă acest sprijin, deficitul enorm nu este doar din ce se presupune că a furat Ciolacu … , în rest să știți că românului de rând îi este bine, salariile sunt mari, energia și carburantul ieftine,taxele și inflația mici, mulțumim mult pentru felul în care guvernați …”, a scris unul dintre oamenii revoltați.

„Lasă-mă cu Ucraina ta, uită-te la România c-ai băgat-o în recesiune să faci bine altora, mai bine tăceai!!”, este comentariul unei alte comentatoare.

 

„Emoțional, și noi suntem solidari cu ucrainienii, dar să îti infometezi propriul popor ca să salvezi alte nații, asta se numește trădare”, îi transmite un alt român.

„Iei bani de la persoanele cu dizabilități și de la săraci ca să le dai lor?”, este unul dintre comentariile la postarea lui Bolojan.

„Mărește taxele la fraieri și trimite banii în Ucraina”

„Vrem să ajutăm țara noastră, nu Ucraina”, mai spune un utilizator.

„Mai vine v-ați interesa de poporul român, că suntem vai de mama noastră”, spune un alt român nemulțumit.

„Mărește taxele la fraieri și trimite banii în Ucraina”, afirmă un utilizator.

„Dacă și tu faci jocurile astea de….,llie, s-a dus dracu toată politica….Rău ai ajuns…..Nu degeaba te înjură toți consătenii tai din Birtin/Vadu Crişului…. Te mai.poti uita în oglindă!?Eşti mândru de ce faci?!”, mai spune unul dintre comentatorii nemulțumiți.

România a intrat în recesiune tehnică, potrivit INS

România a intrat în recesiune tehnică, potrivit informațiilor, publicate pe 13 februarie de Institutul Național de Statistică (INS). Cifrele indică faptul că PIB-ul în trimestrul IV din 2025 a fost cu 1,9% mai mic față de cel din trimestrul precedent.

