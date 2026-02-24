Prima pagină » Social » Cea mai vândută mașină chinezească în România. Ce preț are și de ce este atât de căutată

Cea mai vândută mașină chinezească în România. Ce preț are și de ce este atât de căutată

24 feb. 2026, 15:15, Social
Cea mai vândută mașină chinezească în România. Ce preț are și de ce este atât de căutată

Mașinile chinezești domină piața auto din România, iar producătorii din China au accelerat puternic expansiunea pe piața auto locală și rezultatele nu au întârziat să apară. În numai doi ani, prezența mașinilor chinezești în România a crescut spectaculos și a depășit unele branduri asiatice consacrate.

Dacă la începutul lui 2024 numai două autoturisme dintr-o mie înmatriculate erau fabricate în China, la final de 2025, numărul lor a ajuns la 65 la mie. În prezent, aproape 10% dintre mașinile noi înmatriculate sunt de la producătorii chinezi.

Mașinile chinezești au dominat piața auto din România

Avantajul principal constă în raportul dintre preț și dotări. Chiar dacă unele modele europene păstrează avansul tehnologic, constructorii chinezi compensează prin costuri accesibile.

De cele mai multe ori, o mașină de familie produsă în Europa ajunge să coste aproape dublu față de un model similar care vine din China. Potrivit specialiștilor din domeniu, românii se orientează în special către SUV-uri compacte, echipate generos încă din versiunea standard.

Segmentul cel mai căutat este cel cuprins între 20.000 şi 30.000 de euro, iar românii se orientează către SUV-uri compacte. Vin din standard cu foarte multe dotări pe care până de curând le consideram premium, cum ar fi scaune cu reglaj electric încălzire şi ventilaţie sau display central de dimensiuni generoase„, a explicat un brand manager la o companie auto chinezească, potrivit Observator.

Cea mai vândută mașină chinezească în România

Unul dintre cele mai cumpărate modele este BYD Seal U DM-i, care are un preț de aproximativ 35.000 de euro și promite o autonomie de până la 1.080 de kilometri.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
15:45
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
CONTROVERSĂ Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
15:26
Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
FLASH NEWS Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției
12:43
Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției
Gândul de Vreme Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
TRAGEDIE Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună
09:53
Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună
ACTUALITATE Oficial ANOFM. Locuri de muncă disponibile în România și Europa. Care sunt cele mai căutate meserii
17:54
Oficial ANOFM. Locuri de muncă disponibile în România și Europa. Care sunt cele mai căutate meserii
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Miopia este în creștere, iar un obicei comun ar putea fi de vină
MILITAR Rusia folosește în Ucraina racheta care l-a făcut pe Trump să se retragă din Tratatul INF, capabilă să transporte o încărcătură nucleară
17:15
Rusia folosește în Ucraina racheta care l-a făcut pe Trump să se retragă din Tratatul INF, capabilă să transporte o încărcătură nucleară
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
17:14
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
FLASH NEWS PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
17:13
PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
LOTO Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker
17:11
Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker
DEZVĂLUIRI Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
16:59
Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
ADMINISTRAȚIE Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi
16:56
Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi

Cele mai noi

Trimite acest link pe