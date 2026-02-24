Cea mai vândută mașină chinezească în România. Ce preț are și de ce este atât de căutată

Mașinile chinezești domină piața auto din România, iar producătorii din China au accelerat puternic expansiunea pe piața auto locală și rezultatele nu au întârziat să apară. În numai doi ani, prezența mașinilor chinezești în România a crescut spectaculos și a depășit unele branduri asiatice consacrate.

Dacă la începutul lui 2024 numai două autoturisme dintr-o mie înmatriculate erau fabricate în China, la final de 2025, numărul lor a ajuns la 65 la mie. În prezent, aproape 10% dintre mașinile noi înmatriculate sunt de la producătorii chinezi.

Mașinile chinezești au dominat piața auto din România

Avantajul principal constă în raportul dintre preț și dotări. Chiar dacă unele modele europene păstrează avansul tehnologic, constructorii chinezi compensează prin costuri accesibile.

De cele mai multe ori, o mașină de familie produsă în Europa ajunge să coste aproape dublu față de un model similar care vine din China. Potrivit specialiștilor din domeniu, românii se orientează în special către SUV-uri compacte, echipate generos încă din versiunea standard.

„Segmentul cel mai căutat este cel cuprins între 20.000 şi 30.000 de euro, iar românii se orientează către SUV-uri compacte. Vin din standard cu foarte multe dotări pe care până de curând le consideram premium, cum ar fi scaune cu reglaj electric încălzire şi ventilaţie sau display central de dimensiuni generoase„, a explicat un brand manager la o companie auto chinezească, potrivit Observator.

Cea mai vândută mașină chinezească în România

Unul dintre cele mai cumpărate modele este BYD Seal U DM-i, care are un preț de aproximativ 35.000 de euro și promite o autonomie de până la 1.080 de kilometri.

