Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema politică a zilei: revolta din interiorul PNL față de premierul Ilie Bolojan și jocurile politice declanșate de această criză, accentuată și de reacțiile tot mai dure ale PSD.

În ședința de grup a PNL de luni, Ilie Bolojan ar fi făcut apel la colegii săi să nu saboteze partidul din interior, în condițiile în care ultimele sondaje de opinie arată o scădere puternică a încrederii românilor în politica de austeritate a Guvernului.

“Bolojan e mult mai bun la șulfărie ca Nicușor Dan“

În viziunea lui Ion Cristoiu, premierul întinde o capcană propriului partid prin cererea unui vot de încredere.

Ionuț Cristache: E îndeajuns de devalorizat astăzi Bolojan pentru a fi schimbat sau mai trebuie ținut?

Ion Cristoiu: Nu, e momentul.

Cristache: Ăsta-i momentul?

Cristoiu: Nu, nu la partid. E cam devreme. El e mult mai bun decât Nicușor Dan la șulfărie. Povestea că el cere acum, diseară vot de încredere e o capcană întinsă adversarilor. Vot de încredere trebuie după cine va mai fi premier. Adică știți care-i șmecheria? Votul de încredere este plecarea lui Ceaușescu din 17 decembrie 1989. Nu ei, mai țineți minte ședința? În ședința CPeX nu ei bombăne. Chiar dacă ei sunt de treabă, el forțează și zice… a cerut vot de încredere Ceaușescu atunci. E foarte importantă asta. A luat-o el înainte, n-a așteptat. Adică a exagerat, pentru că tot tonul acelei ședințe nu-i împotriva lui. Sunt și pe ei acolo: domnule președinte, toată lumea. Și atunci exagerează, zice, da? Supralicitează momentul și obține vot de încredere.

Cristache: Da, și iese încărcat.

Cristoiu: Păi da, și dincoace. El dacă face diseară…

PSD va câștiga electorat din disputa PSD-PNL

Cristache: Ce iese din încleștarea asta PSD – PNL? Iese Bolojan încărcat? PSD rămâne tot cu frustrare că Bolojan nu face ca ei?

Cristoiu: Câștigă mult electorat PSD și pierde foarte mult AUR. Pentru că opoziția devine irelevantă în aceste condiții.

Cristache: A, suplinește PSD și rolul de opozant.

Cristoiu: Păi da, asta-i o mare problemă.

Cristache: Eu cred că se înțeleg și atunci.

