Cristoiu: Bolojan și-a câștigat imaginea de drujbă. Ar trebui să își dea demisia

03 feb. 2026, 12:23

Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au analizat criza politică din interiorul PNL și poziția fragilă a premierului Ilie Bolojan în contextul coaliției și mai ales al disensiunilor cu PSD. Astfel, apreciază analistul politic, premierul este pus la colț de social-democrați pentru măsurile sale extreme de austeritate. 

În opinia invitatului, Bolojan se identifică cu o imagine de politician hotărât, un Javier Milei autohton în care destui români se regăsesc, motivați de măsurile sale dure.

”Și-a creat imaginea cu care n-ai cum să dai înapoi de inflexibil, de Milei, de drujbă. Să știți că a câștigat un anumit electorat. Omul vrea reformă, ați văzut textele. În momentul în care tu dai înapoi, pentru că întrebarea pe care și-o va pune electoratul lui: de unde bani la pensionari? Că trebuie bani”, a comentat Cristoiu.

PSD îl ține în șah pe Bolojan

În același context, Cristoiu a menționat poziția abilă a PSD, dar și faptul că premierul este într-o situație riscantă dacă pică în capcana social-democraților.

”Joacă tare, dar nu e corect. Încep o operațiune de austeritate, reducerea deficitului. Când ai terminat, începe cealaltă, ceva e în neregulă. Dar, repet, nu e numai relansarea economică, ci înseamnă că tu deodată, Bolojan, care până acum ne-ai spus că n-ai bani, zice de unde bani? El își riscă electoratul lui, mai degrabă nu vrei, zici că nu. Următorul șah trebuie să fie al PSD, care la rândul lui nu mai poate da înapoi. Bolojan nu ar trebui să dea înapoi la șahul PSD

”Pe mine m-a uimit tonul comunicatului, nu sunt declarații. Tot comunicatul nu are nicio legătură cu austeritatea. Dimpotrivă, spune că el (PSD) vrea relansare economică și pachet de solidaritate. Știți foarte bine că asta a fost politica tuturor guvernelor PSD. (…) Tu care ești Bolojan și mergi pe varianta USR, nu mă interesează pensionarii. Dacă ar avea instincte bune și-ar da demisia”, a conchis invitatul.

Cristoiu prevestește iminenta prăbușire a PNL: "Ideea că Bolojan va cere vot de încredere din partea partidului e o capcană"

Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul „mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă"

