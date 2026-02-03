Prima pagină » Știri externe » Un video care circulă pe internet arată „primul proiect de catapultare” a șoferului în caz de accident. Ce este, de fapt

Un video care circulă pe internet arată „primul proiect de catapultare” a șoferului în caz de accident. Ce este, de fapt

03 feb. 2026, 16:57, Știri externe

Un producător de autovehicule ar fi prezentat un sistem de „catapultarea” șoferului în caz de accident rutier.  Un bărbat din Omsk (Federația Rusă)  l-a testat deja pe el însuși, descriu internauții videoclipul. În realitate, este o glumă, dar o „ieșire” spectaculoasă a șoferului dintr-un accident rutier.

Șoferul unei ,mașini negre  Lada Priora a încălcat regulile de circulație, a intrat în intersecție, s-a ciocnit cu două mașini în timp ce încerca să vireze la stânga.

În cele din urmă, șoferul a ieșit din mașină într-un mod destul de spectaculos, dar teafăr și nevătămat.

Sursa Video: Mash

Autorul recomandă: Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
17:57
Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
TEHNOLOGIE Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
17:47
Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
MILITAR Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei
17:18
Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei
FLASH NEWS Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO
16:59
Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO
CONTROVERSĂ Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
15:57
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
CONTROVERSĂ Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
15:56
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii din Hong Kong au descoperit de ce exercițiile fizice ajută oasele să rămână puternice
FLASH NEWS Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori
18:17
Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori
ULTIMA ORĂ Dani Mocanu și fratele său ar putea fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli poate fi atacată de cei doi 
18:06
Dani Mocanu și fratele său ar putea fi extrădați în România. Decizia Curții de Apel din Napoli poate fi atacată de cei doi 
SĂNĂTATE Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
17:51
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
ULTIMA ORĂ DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
17:35
DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
FLASH NEWS UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
17:32
UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
SPORT Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
17:25
Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga

Cele mai noi

Trimite acest link pe