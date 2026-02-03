Un video care circulă pe internet arată „primul proiect de catapultare” a șoferului în caz de accident. Ce este, de fapt

Un producător de autovehicule ar fi prezentat un sistem de „catapultarea” șoferului în caz de accident rutier. Un bărbat din Omsk (Federația Rusă) l-a testat deja pe el însuși, descriu internauții videoclipul. În realitate, este o glumă, dar o „ieșire” spectaculoasă a șoferului dintr-un accident rutier.

Șoferul unei ,mașini negre Lada Priora a încălcat regulile de circulație, a intrat în intersecție, s-a ciocnit cu două mașini în timp ce încerca să vireze la stânga.

În cele din urmă, șoferul a ieșit din mașină într-un mod destul de spectaculos, dar teafăr și nevătămat.

Sursa Video: Mash

