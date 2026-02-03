Rusia a încălcat așa-numitul „armistițiu energetic” și a așteptat cele mai reci zile ale acestei ierni pentru a ataca, a acuzat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în timpul conferinței de presă, de marți, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful statului ucrainean a reamintit că președintele SUA, Donald Trump, a cerut Rusiei să suspende atacurile asupra sectorului energetic și infrastructurii critice a Ucrainei. „Armistițiul energetic” a început efectiv în noaptea de 30 ianuarie.

„Noaptea trecută, rușii, după părerea noastră, și-au încălcat promisiunea. Adică, fie Rusia consideră acum că săptămâna are 4 zile în loc de 7, fie mizează cu adevărat pe război și a așteptat pur și simplu cele mai reci zile ale acestei ierni, când pe o mare parte a teritoriului Ucrainei temperatura depășește minus 20 de grade Celsius”, a spus el.

Președintele a precizat că americanii se așteptau ca această inițiativă să funcționeze o săptămână, până la următoarea întâlnire a delegațiilor ucrainene, ruse și americane. Era necesar să se demonstreze că se iau măsuri de dezescaladare.

„Vom contacta partea americană în această privință. Mă aștept ca partenerii să nu tacă în legătură cu ceea ce se întâmplă. Este esențial pentru toți să continuăm să susținem apărarea țării noastre, apărarea poporului nostru”, a spus el.

Reamintim că săptămâna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că i-a cerut lui Vladimir Putin să suspende pentru o săptămână atacurile asupra Kievului și a altor orașe din Ucraina.

Totuși, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Kremlinul a acceptat să renunțe la atacuri până la 1 februarie.

Acest armistițiu a început în noaptea de 30 ianuarie. În noaptea de 3 februarie, ocupanții au lansat atacuri masive asupra obiectivelor energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei. Drept urmare, un număr mare de oameni au rămas fără încălzire în condiții de ger puternic.

Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei lui Rutte

Marți, o alertă aeriană privind un posibil atac cu rachete rusești a fost declanșată la Kiev, în timpul vizitei șefului NATO Mark Rutte, au aflat reporterii AFP.

Ulterior, o clădire de cinci etaje a fost lovită de o rachetă „Shahed” la Harkov. Trei etaje superioare au ars și trei oameni au fost răniți.

Negocierile din Abu Dhabi

Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina va căuta dialog în timpul discuțiilor de la Abu Dhabi care vor începe miercuri, dar nu va face compromisuri.

„Am căzut de acord cu echipa noastră, voi fi în legătură cu ei, ei se vor conecta cu mine, vom auzi ce au (rușii – n.r.), ce au adus, la ce sunt dispuși, la ce compromisuri este dispusă partea rusă. Nu trebuie să fie doar semnale despre Ucraina. Ei bine, cred că grupul nostru știe și de la mine că trebuie să căutăm un dialog, dar nimeni nu are de gând să cedeze”, a declarat președintele.

Reamintim că oficialii ucraineni au plecat la Abu Dhabi pentru o întâlnire cu delegațiile rusă și americană, programată pentru 4-5 februarie.

