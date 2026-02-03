Prima pagină » Știri externe » Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO

Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO

03 feb. 2026, 16:59, Știri externe
Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO

Rusia a încălcat așa-numitul „armistițiu energetic” și a așteptat cele mai reci zile ale acestei ierni pentru a ataca, a acuzat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în timpul conferinței de presă, de marți, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful statului ucrainean a reamintit că președintele SUA, Donald Trump, a cerut Rusiei să suspende atacurile asupra sectorului energetic și infrastructurii critice a Ucrainei. „Armistițiul energetic” a început efectiv în noaptea de 30 ianuarie.

„Noaptea trecută, rușii, după părerea noastră, și-au încălcat promisiunea. Adică, fie Rusia consideră acum că săptămâna are 4 zile în loc de 7, fie mizează cu adevărat pe război și a așteptat pur și simplu cele mai reci zile ale acestei ierni, când pe o mare parte a teritoriului Ucrainei temperatura depășește minus 20 de grade Celsius”, a spus el.

Președintele a precizat că americanii se așteptau ca această inițiativă să funcționeze o săptămână, până la următoarea întâlnire a delegațiilor ucrainene, ruse și americane. Era necesar să se demonstreze că se iau măsuri de dezescaladare.

„Vom contacta partea americană în această privință. Mă aștept ca partenerii să nu tacă în legătură cu ceea ce se întâmplă. Este esențial pentru toți să continuăm să susținem apărarea țării noastre, apărarea poporului nostru”, a spus el.

Reamintim că săptămâna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că i-a cerut lui Vladimir Putin să suspende pentru o săptămână atacurile asupra Kievului și a altor orașe din Ucraina.

Totuși, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Kremlinul a acceptat să renunțe la atacuri până la 1 februarie.

Acest armistițiu a început în noaptea de 30 ianuarie. În noaptea de 3 februarie, ocupanții au lansat atacuri masive asupra obiectivelor energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei. Drept urmare, un număr mare de oameni au rămas fără încălzire în condiții de ger puternic.

Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei lui Rutte

Marți, o alertă aeriană privind un posibil atac cu rachete rusești a fost declanșată la Kiev, în timpul vizitei șefului NATO Mark Rutte, au aflat reporterii AFP.

Ulterior, o clădire de cinci etaje a fost lovită de o rachetă „Shahed” la Harkov. Trei etaje superioare au ars și trei oameni au fost răniți.

Negocierile din Abu Dhabi

Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina va căuta dialog în timpul discuțiilor de la Abu Dhabi care vor începe miercuri, dar nu va face compromisuri.

„Am căzut de acord cu echipa noastră, voi fi în legătură cu ei, ei se vor conecta cu mine, vom auzi ce au (rușii – n.r.), ce au adus, la ce sunt dispuși, la ce compromisuri este dispusă partea rusă. Nu trebuie să fie doar semnale despre Ucraina. Ei bine, cred că grupul nostru știe și de la mine că trebuie să căutăm un dialog, dar nimeni nu are de gând să cedeze”, a declarat președintele.

Reamintim că oficialii ucraineni au plecat la Abu Dhabi pentru o întâlnire cu delegațiile rusă și americană, programată pentru 4-5 februarie.

REOMANDĂRILE AUTORULUI:

Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia

Atac masiv rusesc cu rachete balistice și sute de drone asupra Kievului. Cel puțin trei victime și blocuri de locuințe, puternic avariate în plin ger

Cursă pe muchie de cuțit în Ungaria. Ce arată ultimele sondaje despre Orban și Péter Magyar

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
17:57
Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
TEHNOLOGIE Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
17:47
Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
MILITAR Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei
17:18
Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei
INEDIT Un video care circulă pe internet arată „primul proiect de catapultare” a șoferului în caz de accident. Ce este, de fapt
16:57
Un video care circulă pe internet arată „primul proiect de catapultare” a șoferului în caz de accident. Ce este, de fapt
CONTROVERSĂ Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
15:57
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
CONTROVERSĂ Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
15:56
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii din Hong Kong au descoperit de ce exercițiile fizice ajută oasele să rămână puternice
SĂNĂTATE Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
17:51
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
ULTIMA ORĂ DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
17:35
DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
FLASH NEWS UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
17:32
UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
SPORT Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
17:25
Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
EXCLUSIV Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
17:23
Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
REACȚIE Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”
17:11
Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe