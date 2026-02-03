Prima pagină » Actualitate » Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”

03 feb. 2026, 17:11, Actualitate
Foto: Sport Pictures

Fostul fotbalist Dănuț Lupu a vorbit, pentru ProSport, despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu de ceva timp. Fostul internațional român susține că selecționerul României le-ar fi spus celor de la FRF că e pregătit să facă un pas în spate dacă aceștia sunt gata să numească un înlocuitor.

Dănuț Lupu, detalii despre situația lui Mircea Lucescu

În contextul problemelor de sănătate cu care ”Il Luce” se confruntă de ceva vreme, în spațiul public s-a vorbit despre posibila plecare a selecționerului de la echipa națională de fotbal. Dănuț Lupu a analizat situația în care se află antrenorul și a declarat că, în opinia sa, Mircea Lucescu nu poate fi schimbat de la cârma naționalei fără acordul său, în ciuda faptului că, spune Lupu, tehnicianul ar fi declarat că poate face un pas în spate dacă Federația are un înlocuitor pregătit.

„Eu cred că dacă o să poată, el va conduce echipa și la baraj. Și vă mai spun ceva, el tot a încercat, le-a spus celor de la FRF că se retrage dacă găsesc pe cineva. Nu a vrut nimeni, chiar dacă știu eu vreo patru care ar fi venit pe jos. Să fii selecționer e mai complicat decât să pregătești o echipă de club, este altceva.

Nu cred că poți să-l schimbi pe Mircea Lucescu fără acceptul lui. Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor. Așa e normal, deși în fotbalul românesc am văzut multe. Cred, totuși, că e vorba de Lucescu și vor ține cont”, a spus Dănuț Lupu pentru Prosport.

Lupu: ”Doctorii l-au lăsat acasă și el a umblat peste tot”

De asemenea, Lupu a declarat că Lucescu a ajuns în această situație din cauza faptului că acesta nu a ascultat sfaturile medicilor și a hoinărit, în ciuda vremii foarte reci de afară.

„A răcit, nu are stare, doctorii l-au lăsat acasă și el a umblat peste tot. Până la urmă sănătatea este cel mai important lucru pentru orice om, însă nea Mircea ar fi în stare să vină pe bancă și în baston”, a mai declarat fostul internațional român pentru ProSport.

