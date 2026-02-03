Prima pagină » Știri externe » Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei

Suedia și Danemarca au anunțat marți că intenționează să achiziționeze sisteme de apărare aeriană în valoare de 2,6 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 290 milioane de dolari) pentru Ucraina, în contextual în care țara distrusă de război se luptă să respingă bombardamentele rusești. Acest pachet oferit Kievului este unul dintre cele mai mari oferite de Suedia de la începutul războiului cu Rusia, din 2022, scrie Mediafax.

Cele două țări vor aproviziona Kievul cu sistemul mobil antiaerian TRIDON Mk2, au declarant miniștrii apărării celor două țări, arată Defence Industry Europe.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că donația vine în contextul în care atacurile aeriene rusești continuă să vizeze infrastructura civilă în timpul iernii și, prin urmare, aprovizionarea cu energie a Ucrainei. „Din acest motiv, asistența militară continuă la scară largă acordată Ucrainei este crucială pentru a oferi țării puterea de a rezista și de a-și continua lupta pentru libertate”, a spus Poulsen.

Platforma donată de cele două țări europene poate distruge rachetele de croazieră și dronele cu rază lungă de acțiune, iar ucrainenii au nevoie de această capacitate datorită capabilităților Rusiei de a lansa atacuri cu rază lungă de acțiune, spune Pål Jonson, ministrul de externe al Suediei.

Sistemul de apărare antiaerian care urmează să fie livrat Kievului a fost dezvoltat într-un ritm record și adaptat la lecțiile învățate pe câmpul de luptă din Ucraina.

