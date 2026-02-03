Doi tineri din București, reținuți de polițiști după ce au tras cu pistoale neletale spre mai multe fete

Doi tineri, de 18 și 17 ani, au fost reținuți de polițiștii din Capitală într-un dosar penal care vizează lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incidentul a avut loc luni seara, pe 2 februarie, în jurul orei 20, la o intersecție din Sectorul 5. Polițiștii Secției 19 au fost sesizați prin apel la 112, apoi prin plângere, după ce tinerii ar fi tras cu pistoale neletale în direcția mai multor fete.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că sesizarea se confirmă. Din verificări a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, cei doi ar fi adresat și injurii persoanelor vătămate. Ulterior, aceștia au tras cu pistoale neletale asupra a patru tinere, după care au părăsit zona. Două dintre fete, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost lovite la nivelul membrelor. Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale și au refuzat transportul la spital.

„Astăzi, 3 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 19 Poliție au reținut doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 17 ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice,” precizează comunicatul.

La scurt timp, polițiștii i-au identificat pe cei doi tineri și i-au dus la audieri. Oamenii legii au ridicat și cele două arme neletale, ca probe în dosar. A fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

