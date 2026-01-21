Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană

De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană

21 ian. 2026, 16:33, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost dedicată, alături de analistul de politică externă Ștefan Popescu, forumului de la Davos, evenimentul crucial care rescrie harta ordinii mondiale. În centrul acestuia se află leadershipul politic mondial, ecuație în care este notabilă relația dintre Donald Trump și omologul său francez Emmanuel Macron.

Ștefan Popescu a fost chestionat de moderatorul emisiunii dacă ultimele declarații ale lui Trump sugerează faptul că ”termenul de garanție politică al lui Macron a cam expirat”.

Interesele Americii sunt puse pe primul loc

În viziunea invitatului lui Ionuț Cristache, liderul Americii face declarații care sparg niște cutume diplomatice, însă acestea se înscriu în abordarea de forță mai largă a lui Trump și în noile obiective americane. În această cheie trebuie interpretată și poziția față de Macron.

Lumea s-a schimbat, suntem într-o altă lume, suntem într-o perioadă de tranziție în care americanii se adaptează punându-și interesele pe primul loc. Având stilul lui Donald Trump, avem o nouă strategie de securitate națională a Statelor Unite pe care observăm că el vrea să o pună în practică. A fost dată publicității la sfârșitul anului, deja vedem primele semne, Venezuela, Groenlanda. Dorește efectiv să pună în practică rolul emisferei vestice. 

Prin stilul lui caracteristic, Donald Trump își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă această dinamică americană. Ăsta e interesul SUA și al lui Trump ca aliații europeni să se conformeze dinamicii americane.  

Trump: Este un tip drăguț

Președintele SUA a fost întrebat marți, la ultima conferință de presă, dacă va participa la reuniunea de urgență a G7, așa cum a propus președintele Franței.

„Nu, nu aș face asta. Pentru că Emmanuel nu va sta acolo prea mult timp și nu există nicio șansă de longevitate acolo. Adică, este un prieten de-al meu, este un tip drăguț. Îmi place Macron, dar nu va mai fi acolo foarte mult timp și știi că am întâlniri cu persoane direct implicate, nu cu tipii de care vorbești”, a spus liderul de la Casa Albă.

