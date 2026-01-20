Saga ochelarilor lui Macron continuă. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos

Indiferent că se afla într-o încăpere sau în aer liber, că ploua sau e soare, Macron nu renunţă de vinerea trecută la ochelarii lui în stil aviator. Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Franței a urcat pe scenă și și-a susținut discursul în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi roșu. Apariţia „inedită” a lui Macron se datorează unei posibile afecţiuni „inofensive” a ochilor, relatează BBC şi ABC News.

Căutările în tendințele motoarelor de căutare Google pentru Emmanuel Macron și ochelarii săi au exploadat marți după-amiază, după ce liderul francez a susținut un discurs în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare. De asemenea, liderul francez a ales să poarte un costum și o cravată de culoare albastru închis.

Anterior, preşedintele francez a apărut cu un ochi roşu la un eveniment dedicat armatei, unde a făcut o remarcă ironică legată de aspectul său. Totuși, el a dat asigurări că nu este nimic grav.

„Vă rog să scuzaţi caracterul inestetic al ochiului meu”, a declarat el la baza aeriană Istres, în Bouches-du-Rhône, în faţa unei mulţimi de gradaţi de rang înalt, la acea vreme. „Este ceva total inofensiv”, a subliniat el.

„Consideraţi-o doar o trimitere involuntară la ochiul de tigru la acest început de an. Pentru cei care cunosc referinţa este un semn al hotărârii. Ea este totală”, a adăugat enigmatic şeful statului francez.

Un mic vas de sânge din ochiul preşedintelui a sângerat „întru totul beningn”, potrivit mediului-şef de la Palatul Elysée, a declarat anturajul acestuia.

Presa franceză a mai relatat că acest fenomen benign poate apărea după accese de tuse sau vărsături.

Utilizatorii rețelelor de socializare l-au ironizat pe președintele Franței în legătură cu acest incident. Unii internauți au speculat că Macron ar fi putut suferi răni în timpul unei alte dispute cu soția sa, Brigitte.

Anterior, presa franceză a relatat că Macron păstrează la Élysée o cutie cu aproximativ 20 de perechi de ochelari de soare second-hand, pe care îi oferă oaspeților în grădină, în cazul în care nu au propriile ochelari.

