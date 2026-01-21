Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a declarat, într-un interviu televizat pentru Bloomberg, că SUA se așteaptă ca Rusia și Ucraina să se alăture „Consiliului Păcii”.

Witkoff este de părere că Statele Unite va primi un răspuns pozitiv la invitația trimisă Rusiei și Ucrainei de a deveni membre a „Consiliului Păcii”.

„Așadar, să sperăm că vom primi un răspuns pozitiv de la ambele părți. Cred că vom primi un răspuns pozitiv de la ambele părți”, a menționat trimisul lui Trump.

Trimisul lui Trump se întâlnește cu Putin la Moscova

Acesta a mai precizat pentru sursa citată că joi va merge la Moscova alături de Jared Kushner pentru o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Întâlnirea a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, pentru agenția TASS.

Delegația americană va purta un dialog cu reprezentanții Ucrainei

Steve Witkoff a adăugat că reprezentanții Statelor Unite vor avea o întâlnire miercuri seara cu delegația ucraineană. Oficialul a adăugat că s-au făcut progrese semnificative în rezolvarea situației din Ucraina în ultima perioadă.

