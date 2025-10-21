Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a prilejuit un dialog de zile mari cu profesorul universitar Andrei Marga, fost ministru de Externe, care a făcut o radiografie necruțătoare a crizei de sistem cu care se confruntă România, începând chiar de la vârful ei.

Invitat de moderator să comenteze cifrele dezarmant de pesimiste ale unui studiu foarte recent realizat de IPSOS, care relevă faptul că 65% dintre români nu au încredere în președintele țării și doar 15% au declarat că au încredere în șeful statului, Andrei Marga a punctat că inadecvarea lui Nicușor Dan față de poziția înaltă pe care o ocupă este indiscutabilă.

În primul rând, arată fostul ministru de Externe. aceste cifre ar fi dus automat la demisie. Însă, mai observă Andrei Marga, „lașitatea multor intelectuali” a favorizat unele falsuri cu impact nefast pentru țară. În pofida puternicelor adversități economice și sociale și a crizei de identitate cu care se confruntă, „România trebuie să aibă într-o bună zi curajul să se schimbe”, și-a exprimat convingerea profesorul universitar.

„Nicușor Dan are incapacitatea de a înțelege societatea”

În același context, Andrei Marga a argumentat de ce Nicușor Dan nu este potrivit ca președinte al țării. În opinia invitatului, acesta nu îndeplinește nici măcar condiția de bază pentru funcția supremă în orice stat, anume aceea de a cunoaște realitatea țării respective.

„Nu-ți place unul, recurgi la mecanismele legale și îl scoți din joc. Ar fi normal ca un președinte care nu face față situației – și ne apropiem de această situație – să fie invitat să-și vadă de treabă. Speranța că Nicușor Dan învață face rău acestei țări. A spus că învață repede, dar nu poți să fii președintele unei țări și să te califici la locul de muncă”.

În continuarea argumentului său, invitatul a mai observat că funcția de președinte nu se poate desprinde de cunoașterea societății, adică a ști realitatea de la firul ierbii.

„Nu se aventurează, dar măcar știe terenul. Sunt oameni care știu terenul. Nicușor Dan are incapacitatea de a înțelege societatea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Românii nu mai au încredere în NIMENI! Nici în politicieni, nici în instituții! Guvernul și Președinția s-au prăbușit în sondaje în doar 3 luni de la preluarea Puterii!