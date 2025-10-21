Românii nu mai au încredere în NIMENI! Nici în politicieni, nici în instituții! Guvernul și Președinția s-au prăbușit în sondaje în doar 3 luni de la preluarea Puterii!

România a bifat încă un record la capitolul „dezamăgire națională”. Potrivit datelor, 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, arată un sondaj IPSOS. Restul de 3% spun că au încredere în politicieni.

Guvernul nu o duce nici el mai bine: 74% dintre români nu au încredere în Executiv, în timp ce doar 6% spun că au încredere.

Premierul nu inspiră nici el prea multă încredere: 65% dintre români spun că nu îl creditează cu competență, iar doar 17% îl privesc cu speranță. Tot la 65% se află și nivelul de neîncredere în Președinte, în timp ce doar 15% au declarat că au încredere în șeful statului.

Nicușor Dan: Datele sunt „rezonabile”

Nicușor Dan, președintele României, spune că sunt „rezonabile” datele sondajului. Se aștepta la mai rău.

„M-aș uita la pozitiv, am văzut încrederea în Guvern cinci la sută, încrederea în premier de 17 la sută. Cred că pentru vremurile în care trăim și în România de azi, e rezonabilă.

Cuvântul e foarte bine definit în limba română – încredere – asta înseamnă că dacă omul pe care mă întrebi dacă am sau nu încredere face ceva pentru mine sau nu, ăsta e răspunsul.

Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni la vârf care lucrează pentru ei. Noi avem o structură administrativă în care și lentoarea, și corupția, și necorelarea între diverse instituții și progresele se vor vedea în pași mici, încet-încet”, a spus șeful statului.

