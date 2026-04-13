Reacțiile la rezultatele alegerilor din Ungaria au creat mediul pentru un schimb de acuzații pe rețelele sociale, asta după ce Elon Musk a susținut că „Organizația Soros a preluat controlul” asupra țării.

Această declarație vine pe fondul în care Alex Soros a celebrat victoria opoziției, în contextul unor controverse privind presupuse influențe externe și războiul narativ din jurul scrutinului.

Elon Musk a răspuns la postarea lui Alex Soros, pe X, spunând:

„Organizația Soros a preluat Ungaria”, după ce fiul lui George Soros a sărbătorit rezultatele alegerilor din Ungaria.

Miliardarul a făcut postarea după ce Alex Soros, fiul lui George Soros, a notat și pe X:

“Poporul ungar și-a luat înapoi țara! Aceasta este o respingere clară a corupției înrădăcinate și a interferențelor străine”.

De altfel, publicația maghiară Magyar Nemzet, apropiată de Fidesz și Orban, a scris că ambele tabere au acuzat interferențe străine înainte de desfășurarea alegerilor.

În ultimele săptămâni anumite instituții media interne și străine cu profil „globalist” au publicat anumite despre conversațiile telefonice dintre ministrul de Externe al guvernului ungar și chiar premierul Viktor Orbán cu liderii ruși.

De cealaltă parte, organizațiile legate de Soros au jucat un rol în răspândirea narațiunii despre presupusa interferență rusă.

De precizat este că, George Soros este născut în Ungaria și este unul dintre ce mai mari inamici ai regimului Orban, desi încă-premierul Viktor Orban a primit finanțare și sprijin de la miliardar la începutul carierei sale politice, în primii ani de după comunism.

Autorul recomandă:

