În cadrul unei ediții marca Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, publicistul și scriitorul Ion Cristoiu a comentat pe tema scandalului provocat de incidentele cu drone din ultimele două săptămâni în mai multe țări din Europa, inclusiv România.

Jurnalistul Ion Cristoiu a observat că tot mai numeroasele incidente cu drone sau baloane (cum a fost cel de pe aeroportul din Vilnius, din acest weekend) riscă să alimenteze o propagandă a războiului.

„E frumos, da? Pare nevinovat, rușii au făcut baloane, au făcut aia. La un moment dat opinia publică vine să-ți ia cu asalt palatul să te duci să te bați cu rușii. Nu te mai poți tu opri, nu poți să te bați cu focul”.

Pe de altă parte, invitatul jurnalistului Gândul a analizat avertismentul lansat de Vladimir Putin. Liderul rus a vorbit, joi, la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei, pe tema controverselor legate de drone. Putin a acuzat Europa că escaladează permanent conflictul, deși multe țări au căutat o soluție pașnică. „Monitorizăm îndeaproape militarizarea crescândă a Europei”, a spus Putin.

„Putin a fost corect în discurs, sigur că ei vor să tragă pe sfoară popoarele, dar noi suntem atenți. Așa încep războaiele mondiale”, a mai punctat Cristoiu.

