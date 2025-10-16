Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan

16 oct. 2025, 17:07, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În ediția de astăzi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, moderatorul și invitații săi, Marius Tucă și Sorina Matei, au discutat formele subtile în care poate fi recunoscut Sistemul, un concept general, totuși ușor de recunoscut. 

Provocat de jurnalista Sorina Matei – recent venită în echipa Gândul – ,să explice cine sau ce e Sistemul dincolo de această formulă vagă și abstractă, Marius Tucă a oferit propria explicație. În viziunea jurnalistului, alegerea în condiții discutabile a lui Nicușor Dan ca președinte, după anularea alegerilor de către CCR în decembrie 2024 (în care jurnalistul vede o evidentă lovitură de stat) este cea mai mare dovadă a existenței sistemului.

În spatele a tot ceea ce se întâmplă e sistemul, cel care a pus președintele e sistemul, adică cei care au anulat alegerile sunt serviciile de informații care l-au pus pe Nicușor Dan președinte, pe Bolojan prim-ministru. Sistemul e format din niște oamen, cei mai puternici, care au fost la butoane și au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan și a lui Bolojan. Ei nu sunt altceva decât niște instrumente de care se folosesc acvești oameni din sistem. Sistem care e garantat de UE și de Ursula von der Leyen”, a comentat Marius Tucă.

ACTUALITATE Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
17:51
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
EXTERNE O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
17:48
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
POLITICĂ Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
17:37
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
ACTUALITATE Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
17:36
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
EXCLUSIV Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
17:30
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii