În ediția de astăzi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, moderatorul și invitații săi, Marius Tucă și Sorina Matei, au discutat formele subtile în care poate fi recunoscut Sistemul, un concept general, totuși ușor de recunoscut.

Provocat de jurnalista Sorina Matei – recent venită în echipa Gândul – ,să explice cine sau ce e Sistemul dincolo de această formulă vagă și abstractă, Marius Tucă a oferit propria explicație. În viziunea jurnalistului, alegerea în condiții discutabile a lui Nicușor Dan ca președinte, după anularea alegerilor de către CCR în decembrie 2024 (în care jurnalistul vede o evidentă lovitură de stat) este cea mai mare dovadă a existenței sistemului.

„În spatele a tot ceea ce se întâmplă e sistemul, cel care a pus președintele e sistemul, adică cei care au anulat alegerile sunt serviciile de informații care l-au pus pe Nicușor Dan președinte, pe Bolojan prim-ministru. Sistemul e format din niște oamen, cei mai puternici, care au fost la butoane și au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan și a lui Bolojan. Ei nu sunt altceva decât niște instrumente de care se folosesc acvești oameni din sistem. Sistem care e garantat de UE și de Ursula von der Leyen”, a comentat Marius Tucă.