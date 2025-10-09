Ciprian Ciucu a pornit atacul la CCR în numele lui Bolojan și al PNL: „CCR nu poate GUVERNA România”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a lansat joi un atac frontal la adresa Curții Constituționale, acuzând instituția că ar încerca să blocheze reformele asumate de guvern în privința pensiilor speciale. Liberalul susține că CCR ar fi pregătită să declare neconstituționale modificările propuse de Bolojan.

„CCR tinde să pice reformele. Am informații că asta vrea să facă pentru pensiile speciale.”

Primarul, apropiat al lui Ilie Bolojan, susține că România trebuie „să termine cu privilegiile”.

„CCR nu poate guverna România. Trebuie să terminăm cu privilegiile. Faptul că nu avem o predictibilitate în actul de guvernare și orice act se atacă la CCR, mută cumva decizia care aparține Guvernului către o unitate judecătorească. Nu înțeleg, ce nu le convine? Miza celor care blochează acest pachet de măsuri, pe care nu Ilie Bolojan l-a adus în acest stadiu. La ce se așteaptă CCR cu această amânare? Să zică Comisia Europeană că suntem o țară predictibilă? Eu cred că se blochează deliberat și mai mult, cred în acest moment că tind să pice aceste reforme. E multă iresponsabilitate. ”

Surse foto: Mediafax foto

